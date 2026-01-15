Decenas de palestinos protestan en Gaza contra la UNRWA por despedir a 571 trabajadores

Gaza, 15 ene (EFE).- Decenas de palestinos protestaron este jueves en la ciudad de Gaza (norte) contra la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) por el despido este enero de 571 de sus trabajadores -muchos profesores-, que salieron de la Franja palestina al inicio de la ofensiva israelí pero continuaban hasta ahora vinculados a la organización.

Con pancartas de ‘no al despido arbitrario, sí a la justicia’, ‘los recortes de UNRWA afectan a los refugiados palestinos’ o ‘despedir a las víctimas es un delito’ y banderas palestinas, una decena de mujeres y hombres gazatíes de diferentes edades, muchos acompañados con sus hijos, se concentraron para protestar contra los despidos de trabajadores de la agencia de la ONU.

«Cuando alguien sale de Gaza la gente suele preguntar por qué lo hacen. ¿Por qué? Porque quieren una vida en paz. Además aquí la guerra no ha acabado», exclama detrás de una de estas pancartas una joven palestina en referencia a la salida de los profesores del enclave palestino.

Los 571 trabajadores a los que la UNRWA decidió rescindir su contrato se encuentran fuera de Gaza, muchos de ellos afincados en Egipto, y son en su mayoría profesores que escaparon de la Franja al inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, confirmó a EFE el portavoz de la agencia, Jonathan Fowler.

«En enero, 571 empleados locales de UNRWA fueron informados de su separación de la agencia con efecto inmediato. Ninguno de estos empleados se encuentra ahora en Gaza. Aunque la mayoría no pudo realizar sus tareas a distancia debido a la naturaleza de sus trabajos, permanecieron en la nómina de UNRWA hasta el 1 de marzo de 2025 y ahora formalizamos su salida», detalló Fowler.

Y agregó: «Recibirán fondos en forma de indemnizaciones por despido, prestaciones por separación del servicio y prestaciones de jubilación».

La decisión llega, según explica este portavoz, porque para la UNRWA era «imposible prever cuándo o si alguno de estos miembros del personal reanudaría sus funciones en Gaza», ya que no tienen garantizado volver a poder entrar en el enclave, incluso si Israel decide reabrir el paso de Rafah con Egipto.

Problemas económicos

A todo ello, se añade que la agencia está atravesando una «situación financiera extremadamente precaria» y que de cara al 2026 sus previsiones de ingresos -que dependen sobre todo de donaciones voluntarias de los Estados miembros de la ONU- son bajas después de que durante el 2025 obtuvieran alrededor de 570 millones de dólares, cuando antes obtenían 880 millones, para operar en la región, indicó el portavoz.

«La situación financiera está dando lugar a medidas de austeridad y control de gastos sin precedentes. Para este año, nuestras previsiones son muy bajas, lo que implicar reducir gastos para poder mantener los servicios. Es una decisión muy dolorosa», agrega el portavoz.

Y, como consecuencia, a partir del 1 de febrero, tal y como avanza Fowler, la UNRWA tendrá que reducir la prestación de sus servicios en Gaza en un 20 %.

Con la fundación del Estado israelí en 1948 y la expulsión de cientos de miles de palestinos de sus ciudades natales, la ONU creó la UNRWA cuya principal misión ha sido la de proveer servicios sociales como educación y sanidad a los palestinos refugiados.

En Gaza, la UNRWA es la agencia humanitaria más grande, con cerca de 13.000 empleados.

Sin embargo, desde los ataques contra Israel del grupo islamista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023 y el inicio de la ofensiva israelí como represalia, la UNRWA ha sufrido varios reveses después de que el Gobierno israelí la acusó de tener doce trabajadores con vinculaciones con dicha organización palestina, pese a que nunca llegó a presentar pruebas sólidas.

Tras ello, en octubre de 2024 el parlamento israelí (Knéset) declaró ilegal la actividad de la UNRWA en Israel y prohibió cualquier contacto de sus empleados con funcionarios israelíes, lo que ha dificultado el trabajo de los empleados de Gaza.

Este veto dificulta la ayuda de la agencia a los palestinos en Jerusalén Este, Cisjordania ocupada y Gaza, ya que los accesos y el movimiento de estos territorios están controlados casi por completo por Israel. EFE

