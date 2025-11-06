Declarado inocente al hombre que lanzó un sándwich a un policía en Washington

Washington, 6 nov (EFE).- El hombre que fue detenido en agosto por lanzar un sándwich a un policía en Washington durante las protestas contra el despliegue de la Guardia Nacional en la capital estadounidense fue declarado inocente este jueves.

Tras siete horas de deliberación, los miembros del jurado lo exoneraron del delito de asalto que pedía la fiscalía para este hombre, que antes trabajaba precisamente para el Departamento de Justicia, según recogen medios como la radio NPR.

Sean Charles Dunn, de 37 años y conocido en redes como el ‘sandwich guy’, confrontó el 10 de agosto a un grupo de agentes migratorios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en una zona de bares de la capital, gritando «fascistas» y lanzando un sándwich que cayó en el pecho de uno de ellos.

Después de la lectura del veredicto, Dunn dijo a los periodistas que se siente «aliviado y con ganas de seguir adelante con su vida», según recoge la CNN.

«Me gustaría agradecer a mi familia, amigos y a todos los desconocidos por todo su apoyo, ya sea emocional, espiritual, artístico o financiero», añadió a la salida del juzgado.

Este suceso coincidió con la orden del presidente Donald Trump para que el Gobierno federal tomara el control de la policía de Washington y desplegara la Guardia Nacional para combatir la criminalidad en la ciudad, en contra de la opinión de las autoridades demócratas locales.

Dunn, que fue despedido del Departamento de Justicia tras ser identificado, se convirtió en un símbolo satírico en las manifestaciones en contra de Trump. EFE

