Decomisos millonarios y allanamientos por un supuesto fraude bancario en Brasil

Las autoridades de Brasil anunciaron este miércoles la confiscación de unos 1.000 millones de dólares en bienes y el allanamiento de propiedades ligadas al dueño de un pequeño banco privado, bajo investigación por supuesto fraude desde su colapso en noviembre.

El caso del Banco Master «requiere mucha cautela», dijo la víspera el ministro de Finanzas, Fernando Haddad. «Podemos estar ante el mayor fraude bancario de la historia del país».

Un juez de la corte suprema ordenó el miércoles allanamientos en direcciones vinculadas al entorno del dueño del Master, Daniel Vorcaro, quien está en prisión preventiva desde noviembre. También determinó la prisión de su cuñado, Fabiano Campos Zettel.

«La operación investiga un supuesto esquema de fraudes en la institución financiera», dijo el alto tribunal en una nota.

La Policía Federal (PF) informó que realizó 42 allanamientos en Sao Paulo, Rio de Janeiro y otros estados de Brasil e incautó bienes valorados en más de 5.700 millones de reales (unos 1.000 millones de dólares).

La policía mostró armas largas y cortas, relojes y carros de lujo entre los objetos confiscados.

«El objetivo es investigar la práctica de crímenes de organización criminal, fraude financiero, manipulación del mercado y lavado de capitales», dijo la PF en una nota.

Campos Zettel fue detenido cuando esperaba abordar un vuelo para Dubái. Fue liberado horas después, según la prensa local.

El caso del Master acapara las portadas de los medios brasileños desde que el Banco Central ordenó la liquidación del pequeño banco el 18 de noviembre debido a una «grave crisis de liquidez» y violaciones de normas.

Ese mismo día, la policía detuvo a Vorcaro en un aeropuerto de Sao Paulo, cuando se disponía a tomar un vuelo internacional, y confiscó carros de lujo y obras de arte, entre otros bienes.

El director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, informó a legisladores entonces que el fraude en el Banco Master puede rondar los 12.000 millones de reales (unos 2.200 millones de dólares).

Mientras tanto, 1,6 millones de acreedores del banco esperan ser resarcidos, según un estimado del Fondo de Garantía de Crédito, un ente independiente de protección a depositantes e inversores.

