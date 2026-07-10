Defensa de Tyler Robinson intenta sembrar dudas sobre pruebas en asesinato de Charlie Kirk

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Los Ángeles (EE.UU.), 9 jul (EFE).- La defensa de Tyler Robinson, acusado de asesinar el año pasado al activista ultraconservador Charlie Kirk, intentó sembrar dudas este viernes sobre las pruebas de ADN presentadas que vinculan a su cliente con el tiroteo que terminó con la vida del aliado cercano y amigo del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Robinson, de 23 años, está acusado de homicidio agravado por supuestamente disparar contra Kirk, cuando daba un discurso en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en Orem, el 10 de septiembre de 2025.

En total, la Fiscalía del condado de Utah acusa a Ronbinson de siete cargos, con los que busca su pena de muerte.

Los abogados del acusado cuestionaron las pruebas de ADN recolectadas de un rifle hallado cerca del lugar donde Kirk recibió el disparo en el cuello, la munición y una herramienta que presuntamente utilizó para grabar mensajes en los casquillos de las balas.

La defensa se ha concentrado en argumentar que las autoridades no pueden determinar que las pruebas sean “infalibles” o con «una tasa de error cero”, según información citada por PBS.

Los apoderados de Robinson y la Fiscalía han presentado sus mejores cartas durante los cinco días que han durado las audiencias preliminares para que el juez Tony Graf, determine si hay suficientes evidencias para realizar un juicio.

Las autoridades afirman que hay pruebas forenses, incluido ADN en el gatillo del arma, y material de cámaras de seguridad que vinculan al joven con el disparo mortal contra Kirk durante el evento universitario en Utah.

La estrategia de la defensa se da después de que la Fiscalía presentara apartes de un video en el que Lance Twiggs, el compañero de piso de Robinson, declarara que el acusado admitió haber disparado.

Twiggs detalló una conversación que tuvo con el acusado un día después del tiroteo, cuando mostró un comportamiento errático.

Este testigo clave aseguró que Robinson admitió el asesinato entre lágrimas y dijo que “ojalá no lo hubiera hecho».

La Fiscalía también mostró mensajes de texto intercambiados entre Twiggs y Robinson, en los que este último dijo haber disparado a Kirk.

La defensa de Robinson trató de evitar que se hicieran públicas la entrevista y la comunicación, con el argumento de que violaba el derecho del acusado a un juicio justo y un jurado imparcial.

El proceso preliminar no culminó este viernes, el juez Graf reanudará la audiencia el 1 de septiembre cuando se espera que emita su fallo sobre si el Estado presentó pruebas suficientes para llevar el caso a juicio.

Se espera que ese día Robinson presente su declaración oficial de culpabilidad.

La viuda de Kirk, Erika Kirk, y sus padres han afirmado esta semana que existen pruebas suficientes para llevar al acusado a juicio. EFE

amv/jrg