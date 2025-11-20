Defensa israelí firma contrato multimillonario con Rafael para fortalecer Cúpula de Hierro

Jerusalén, 20 nov (EFE).- El Ministerio de Defensa israelí firmó este jueves un contrato multimillonario con Rafael Advanced Defense Systems, una de las tres grandes empresas armamentísticas israelíes, para la adquisición de interceptores del sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro.

El dinero usado por Defensa procede de una partida de ayuda estadounidense de 8.700 millones de dólares aprobada en abril de 2024 por el Congreso.

De ellos, 5.200 millones serán usados para mejorar los sistemas de defensa aérea de Israel, entre ellos la Cúpula de Hierro, el David Sling y el Sistema de Defensa Láser en fase final de desarrollo.

«En virtud de este acuerdo, Rafael suministrará una cantidad considerable de interceptores para la Cúpula de Hierro», detalla el comunicado del Ministerio.

El sistema Cúpula de Hierro, uno de los más sofisticados del mundo, fue desarrollado en colaboración con Estados Unidos y ofrece protección frente a cohetes, misiles de corto y medio alcance, así como contra drones.

El presidente de Rafael, Yuval Steinitz, aseguró que «la adquisición de interceptores representa un avance significativo que garantizará la ventaja tecnológica de Israel durante los próximos años».

Amnistía Internacional ha afirmado que los equipos de Rafael, junto a los de otras empresas israelíes como Elbit Systems e Israel Aerospace Industries, son usados de forma continua en Gaza y Cisjordania ocupada para perpetrar crímenes de guerra contra la población palestina. EFE

