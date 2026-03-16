Defensas antiaéreas derriban 145 drones ucranianos sobre trece regiones rusas

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Moscú, 16 mar (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche 145 drones ucranianos en trece regiones de la parte europea del país, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

El mayor número de derribos se produjo en la región de Moscú (53), de los que 46 se dirigían a la capital rusa, precisa el parte de guerra matutino.

Según su alcalde, Serguéi Sobianin, Moscú había sido atacada durante la jornada del sábado por 53 drones enemigos.

Además, otros 38 drones fueron abatidos durante la noche sobre el cielo de la región fronteriza de Briansk; once en Yaroslavl; ocho en Kaluga y siete en la región de Smolensk, limítrofe con Bielorrusia.

También fueron atacadas las regiones de Rostov, Tver, Kostromá, Vorónezh, Uliánovsk, Volgogrado, Sarátov, Krasnodar y la anexionada península ucraniana de Crimea.

Drones ucranianos también volvieron a golpear este lunes una refinería de petróleo en la región meridional rusa de Krasnodar, bañada por el mar de Azov.

Según informaron los servicios de emergencia, el ataque provocó un incendio en la refinería de la localidad de Labinsk, sin que se produjeran heridos.

Kiev ya había provocado sendos incendios el jueves y sábado en otra gran refinería de la región, Tijoretsk-Nafta.

Desde que se supo que Rusia se está beneficiando del alza de los precios del petróleo por la guerra en Irán, los ucranianos han intensificado sus ataques contra refinerías y la infraestructura energética del país vecino.

Debido a la intensificación de los ataques ucranianos, el presidente ruso, Vladímir Putin, dedicó el viernes la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia a la defensa de las infraestructuras críticas del país. EFE

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