Defensas antiaéreas rusas derriban 24 drones que se dirigían a Moscú

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Moscú, 26 mar (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas han derribado en las últimas horas 24 drones que se dirigían a la capital rusa, según informó su alcalde, Serguéi Sobianin.

Sobianin precisó en la red social MAX que los servicios de emergencia valoran los daños causados por los fragmentos de los aparatos no tripulados.

El ejército ucraniano ha intensificado en las últimas semanas los ataques contra la urbe de 13 millones de habitantes, contra la que en algunas jornadas el número de drones abatidos supera el medio centenar.

Otro de los objetivos de los ataques enemigos es la segunda ciudad del país, San Petersburgo, y la adyacente región de Leningrado, donde los ucranianos lograron alcanzar en las últimas 48 horas una terminal portuaria y un polígono industrial.

Según la agencia Reuters, entre esos ataques y el apresamiento de petroleros en aguas internacionales Rusia ha perdido más del 40 % de su potencial de exportación de crudo.

Rusia realizó entre el 23 y 24 de marzo su mayor ataque con drones contra territorio enemigo desde el comienzo de la guerra con casi un millar de aparatos no tripulados.EFE

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