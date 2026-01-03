Defensor del pueblo dice que el Gobierno de Perú no puede reorganizar la petrolera estatal

3 minutos

Lima, 2 ene (EFE).- El defensor del pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, afirmó este viernes que el Gobierno de Transición que preside José Jerí «no está facultado para hacer reformas» como la que ha aprobado para reorganizar y eventualmente permitir el ingreso de capitales privados en la empresa estatal Petroperú.

«Un gobierno transitorio no está, de acuerdo con los principios constitucionales, facultado para hacer reformas de esa naturaleza, porque la separación de poderes implica que el país elige a su presidente y su fórmula presidencial, mas no al Congreso para que elija a un Gobierno», declaró Gutiérrez en la emisora RPP.

El defensor aludió, de esa manera, a que Jerí asumió en octubre pasado la jefatura de Estado de manera transitoria por ser presidente del Congreso, luego de que este poder del Estado destituyera del cargo a Dina Boluarte.

Anunció, además, que el organismo que lidera prepara un informe sobre Petroperú que será entregado «en el más breve plazo» y en el que se analizará si el decreto que ordenó la reforma «es constitucional, viable y si es ejecutable».

Anticipó, sin embargo, que puede decir «con todas las fuerzas institucionales, que lastimosamente han introducido gente al interior de Petroperú para minarlo y colapsarlo».

«Esa es por lo menos la primera hipótesis que tenemos. No podemos precisar, la fecha ni el nombre, pero en el informe daremos los datos de cómo han querido implosionar Petroperú, para llegar a este escenario», denunció.

Gutiérrez también rechazó que el primer ministro, Ernesto Álvarez, haya señalado en un medio local que él estaría buscando reuniones con bancadas en el Congreso para enfrentar al Ejecutivo y proteger los intereses de los funcionarios en Petroperú.

A pesar de ello, anunció que el próximo 7 de enero se reunirá con Álvarez para conversar sobre el decreto que ordenó la reforma de Petroperú pero reiteró que, en su opinión, ese proyecto no podrá ser ejecutado.

La reforma ordenada por el gobierno

El gobierno de Jerí autorizó el pasado miércoles la reorganización de los activos de Petroperú «en uno o más bloques patrimoniales», en los cuales se puede incluir a la refinería de Talara, que hace poco años fue modernizada con una inversión de más de 6.000 millones de dólares en la costa norte del país.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, aseguró luego que el Ejecutivo no se plantea privatizar Petroperú, pero sí abre la posibilidad del ingreso de capitales privados para permitir que supere la crisis financiera que afronta.

Este viernes, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó que en un plazo máximo de 60 días tendrá listo el plan de reorganización de la petrolera estatal y ratificó que este no comprenderá la privatización de la empresa.

Al tercer trimestre de 2025, Petroperú reportaba una deuda acumulada de 5.350 millones de dólares (4.558 millones de euros) y pérdidas acumuladas netas de unos 2.224 millones de dólares (unos 1.900 millones de euros).

Los ingresos de la empresa, que tiene más de 2.600 trabajadores, cayeron de 5.581 millones de dólares en 2022 a 4.009 millones de dólares en 2023 y 3.527 millones de dólares en 2024, mientras que la proyección en 2025 es de obtener 3.846 millones de dólares. EFE

dub/nvm