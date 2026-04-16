Defensora del pueblo se compromete a revisar denuncias y visitar las cárceles de Venezuela

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Caracas, 16 abr (EFE).- La defensora del pueblo de Venezuela, Eglée González Lobato, se comprometió a revisar las denuncias de sindicalistas y familiares de presos políticos, así como visitar las cárceles del país, tras recibir a representantes gremiales que protestaron el lunes frente a su institución.

En una nota de prensa difundida este jueves, la Defensoría del Pueblo afirmó que González Lobato se comprometió a «revisar las demandas» presentadas por los sindicalistas y también a «organizar visitas de inspección» en las cárceles para «verificar las condiciones de reclusión».

Asimismo, la institución señaló que su titular también expresó su interés en «servir como enlace estratégico» ante las autoridades del Estado venezolano y así «trabajar por el respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad».

«Trabajaremos en establecer los enlaces necesarios con el resto de las instituciones del Estado y privadas para avanzar en las respuestas en materia de protección de los derechos ciudadanos», expresó la defensora, según la nota de prensa.

Decenas de familiares y activistas de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunciaron este miércoles ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía) las torturas que, aseguraron, han recibido estos detenidos en varias cárceles de Venezuela.

Andreína Baduel, activista y hermana del preso político Josnars Baduel, dijo a la prensa que siguen sin recibir «respuesta oportuna» de la represión registrada la semana pasada dentro de la cárcel Rodeo I, a las afueras de Caracas, donde una protesta de detenidos extranjeros terminó entre gases y maltratos, según denunciaron los familiares.

El lunes, una docena de representantes sindicales y gremiales de Venezuela pidieron a la Defensoría del Pueblo investigar al nuevo fiscal, Larry Devoe, por «criminalizar» el derecho a la protesta, luego de que la policía reprimiera la semana pasada una marcha en la que reclamaron aumento de salario mínimo, congelado desde 2022.

La mandataria encargada anunció la semana pasada que hará un aumento de salario mínimo -que se mantiene en 130 bolívares, equivalentes a 27 centavos de dólar- el próximo 1 de mayo, pero aclaró que sería un ajuste «responsable», sin precisar el monto ni las condiciones. EFE

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