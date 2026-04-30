Defensora recibe a familiares de detenidos en operativos fronterizos en Venezuela

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Caracas, 29 abr (EFE).- La defensora del Pueblo de Venezuela, Eglée González Lobato, se reunió con familiares de detenidos «en el marco de operativos fronterizos» y escuchó sus «planteamientos» sobre sus condiciones de reclusión, según informó este miércoles la institución.

«Desde la Defensoría del Pueblo, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los DD.HH. e iniciamos una hoja de ruta para el seguimiento de estos expedientes, garantizando el derecho a la defensa y a la integridad de las personas», afirmó la Defensoría en un mensaje publicado en X.

La institución divulgó algunas fotografías del encuentro con los familiares, quienes llevaron imágenes de los detenidos con carteles en los que denunciaron los casos como «falsos positivos tancol».

La semana pasada, un colectivo integrado por familiares de presos políticos solicitó la intercesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para liberar a 16 colombianos recluidos en Venezuela y acusados de «terrorismo».

En una carta pública, a propósito de la visita de Petro en Caracas, el Comité de Familiares por la Libertad de los Falsos Positivos Tancol -acrónimo acuñado por las autoridades venezolanas para referirse a «terroristas armados narcotraficantes colombianos»- solicitó la intervención «inmediata y directa» del mandatario en favor de este grupo.

Desde su designación como defensora, a principios de abril, González Lobato ha recibido a distintos grupos, incluidos representantes sindicales y trabajadores, con quienes se ha comprometido a recibir e investigar denuncias relacionadas con la persecución política y las condiciones de las cárceles en el país. EFE

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