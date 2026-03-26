Dejan en libertad a la rapera Yailin La Más Viral tras su arresto por portar armas

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Santo Domingo, 26 mar (EFE).- Un tribunal de la República Dominicana dejó este jueves en libertad condicional a la rapera dominicana Yailin La Más Viral, arrestada el martes por llevar en su vehículo dos pistolas sin los permisos correspondientes.

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este fijó para la cantante, de 23 años, una fianza de 500.000 de pesos (unos 8.333 dólares), tal y como solicitó el Ministerio Público (Fiscalía).

La artista urbana fue detenida durante un operativo realizado en el municipio de Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, cuando se trasladaba a bordo de un Lamborghini de su propiedad con otras dos personas, de acuerdo con la Policía Nacional, que no identificó a los dos acompañantes de la interprete de temas como ‘Narcisista’ y ‘Bing Bong’.

Según la Policía Nacional, en el interior del vehículo fueron confiscadas una pistola Glock 19 quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas, y una Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

La cantante, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, se casó en 2022 con el cantante de reguetón puertorriqueño Anual AA. La pareja se separó en 2023 antes de que naciera su hija y, durante su relación de algo más de un año, lanzaron juntos el tema ‘Si tú me buscas’.

Meses después de su separación, la cantante de ‘Chivirica’, ‘Bing Bong’, ‘Chapa’ o ‘Ni un ki ki’ comenzó una relación con el rapero estadounidense de origen mexicano Tekashi o 6ix9ine, que estuvo salpicada de rupturas, reconciliaciones, mutuas acusaciones de abuso de género. La relación terminó en 2024.

Yailin La Más Viral es una de las artistas del género urbano dominicanas más populares internacionalmente y su cuenta de Instagram tiene más de 12,4 millones de seguidores. EFE

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