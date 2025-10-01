Dejar «huella», el reto de la primera entrenadora en el básquet masculino de Brasil

afp_tickers

4 minutos

Inspirada en la estadounidense Becky Hammon, la primera entrenadora de la todopoderosa NBA, la serbio-australiana Jelena Todorovic espera dejar «huella» como la primera mujer al mando de un equipo masculino en el básquet de Brasil y una de las pioneras en Sudamérica.

«¡Ataca! ¡Ataca!», ordena Todorovic a sus jugadores durante una práctica del Fortaleza Basquete Cearense, antes de conversar con la AFP. Debutará el 18 de octubre, cuando comienza la temporada de la liga brasileña (NBB).

Este equipo del noreste de Brasil asume una reconstrucción tras una difícil campaña 2024-2025, en la que ocupó el último puesto junto al Botafogo. El Franca de Sao Paulo ha sido campeón en las cuatro últimas ediciones del torneo.

«Es un gran honor y una responsabilidad (…). Soy consciente del peso que cargo, abrir puertas a otras mujeres, y eso me motiva cada día», dice la entrenadora, de 31 años, con largo cabello castaño recogido en una cola de caballo.

«No quiero ser solo la primera mujer. Quiero ser alguien que deje huella, que haga mejor al equipo y que haga mejores a mis jugadores, quiero que mis resultados hablen por sí mismos», agrega.

Todorovic jugó en el Estrella Roja en su natal Serbia, pero antes de cumplir los 20 años empezó a forjar su carrera como entrenadora.

Prosiguió en Australia y, después, integró los cuerpos técnicos de selecciones como Serbia, Grecia o España.

Se codeó con jugadores del nivel del griego Giannis Antetokounmpo, dos veces Jugador Más Valioso de la NBA.

– «Si inspiro a una niña, trabajo hecho» –

Aunque ganan espacios en el básquet, aún es una rareza ver a mujeres al frente de un quinteto masculino.

Asistente del legendario Gregg Popovich en los Spurs de San Antonio (2014-2021), Becky Hammon fue la primera mujer en trabajar a tiempo completo en el cuerpo técnico de un equipo de la NBA y el 30 de diciembre de 2020 se convirtió en la primera y única que ha sido entrenadora principal.

Popovich fue expulsado en un juego entre Spurs y Lakers de Los Ángeles, en San Antonio, Texas, y ella asumió el control.

«Becky Hammon fue una de mis primeras y mayores inspiraciones. Cuando era una niña, no tenía mucha gente a quien imitar, alguien que se pareciera a mí, así que tenerla ahí (…) me dio una motivación extra para perseguir mis sueños», relata Todorovic.

Jenny Boucek, Teresa Weatherspoon y Candice Dupree, entre otras mujeres, han sido asistentes en la NBA, pero ninguna ha emulado aquel hito.

La propia Todorovic tuvo un breve paso como asistente de un equipo de la NBA, los Magic de Orlando, en los tiempos del cierre patronal de 2011.

Ahora en Brasil, es ella quien puede dar ejemplo.

«Es más fácil cuando ves a alguien que se parece a ti y puedes decir: ‘esto es posible'», subraya. «Si yo inspiro a una niña a seguir mi camino, mi trabajo está hecho».

En Argentina, gran potencia del básquetbol sudamericano junto a Brasil, Laura Cors fue en 2020 la primera mujer que encabezó a un cuadro masculino, el Bahía Blanca, aunque compartió la dirección con Martín Luis y Augusto Meneses.

– Una religión –

«La primera cosa que quiero traer es mi pasión por el básquet». «Juego básquet desde que tengo memoria (…); en Serbia, es una religión», dice Todorovic.

La gran religión de Brasil es el fútbol, pero el país de Pelé ha ganado dos veces el Mundial de Básquet (1959 y 1963), lidera la colección de títulos del Campeonato Sudamericano con 18 coronas y ha sido cuna de figuras como el legendario Oscar Schmidt.

«No dudé ni un segundo en venir a Brasil. Acepté (la oferta) de inmediato porque realmente disfruto de nuevos desafíos», indica la nueva entrenadora del Fortaleza.

«Estoy aquí representándome a mí misma, a mi familia, a mi país y quiero que se sientan orgullosos. Quiero crear algo que perdure en el tiempo, una gran cultura de básquet aquí en Fortaleza», puntualiza. «Amo estar acá».

erc/app/raa/