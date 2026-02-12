Del barrio al mayor escaparate de EEUU, la plena que acompañó a Bad Bunny en el Super Bowl

Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 12 feb (EFE).- El repique de tambores y panderos que retumbó junto a Bad Bunny en el Super Bowl asumió la responsabilidad de llevar la plena, una de las tradiciones más arraigadas de Puerto Rico, al escenario más visto de Estados Unidos, un hito que ha logrado internacionalizar uno de los ritmos más autóctonos de la isla.

«La plena es de Puerto Rico y viene de Puerto Rico, pero ya después del Super Bowl es del mundo entero y para el mundo entero», cuenta a EFE Gabriel J Montes, uno de los músicos que acompañó al artista durante el espectáculo.

Junto a su grupo de plena, Plenazo Tribe, fundado en 2023 en Los Ángeles, la oportunidad de llevar las raíces de la isla al Super Bowl lo achaca al trabajo histórico de músicos que han preservado por mucho tiempo el folclor de Puerto Rico.

Ejemplo de ello es «la gente y maestros que han creído desde el inicio en la plena y han hecho un trabajo desde hace muchos años», incluyendo al propio Ricky Martin, quien apostó por la plena en el momento más álgido de su carrera en temas como ‘Pégate’ (2006), según explica el músico.

Llevar las raíces de Puerto Rico al escenario más estadounidense fue para Montes la confirmación de una sospecha que ya rondaba por su cabeza: «la plena es tiene algo muy universal, tiene algo muy raíz y muy ancestral que conecta con todas las culturas».

De hecho, su banda la integran músicos procedentes de Ecuador, Argentina, Perú, México, Colombia y hasta de Francia. Para él, como puertorriqueño, «es un honor verlos tocar los panderos y aprender sobre la cultura», asegura.

«Estar en un escenario como el Super Bowl, compartiendo y extendiendo esa cultura al mundo entero y también fusionándola con nuevos ritmos, con mucho respeto y con mucha delicadeza, me parece hermoso», afirma.

Codo a codo con Bad Bunny

Encontrarse frente al artista más escuchado del mundo supuso un hito inolvidable para la agrupación de Montes, que atesorará por siempre la emoción de encarar un estadio vibrante, sumergidos en la atmósfera y el estruendo característicos de una final deportiva de alto calibre.

«El (hecho de) ver las pantallas y estar viendo en vivo lo que el mundo entero estaba viendo nos encantó», admite.

El final del espectáculo, el momento del estallido de los pleneros sobre el escenario, fue precisamente una representación de lo que significa la plena.

«Cuando Bad Bunny se pone a mencionar todos los países de Latinoamérica, dejándole saber a los estadounidenses que América somos todos estos países, ahí estamos todos tocando plena, luego hay una pausa y luego entramos en celebración. En tan corto tiempo lograron manifestar dos facetas de la plena: la crítica social, lo político, y la fiesta», precisa el músico.

Aunque para él lo más reconfortante fue estar rodeado de gente «que cuida mucho la música, que tienen buen tacto, que tienen buen gusto y estaban dándolo todo», agrega.

La plena ese día mandó el mensaje de que Puerto Rico abraza hoy más que nunca su cultura y su identidad. «En este país y en este encanto de tierra, hay espacio para que todo el mundo sea y florezca desde su propio lugar. En la diversidad es que está el sabor y la riqueza cultural», sentencia Montes. EFE

