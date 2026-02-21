Del Bayraktar a los Patriot: cómo han evolucionado las ‘armas estrella’ de la guerra

5 minutos

Marcel Gascón

Kiev, 21 feb (EFE).- En su discurso este mes en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, urgió a sus aliados a acelerar los suministros de material defensivo a Ucrania, y lamentó que las decisiones políticas al respecto no hayan evolucionado tan rápido como el armamento en este conflicto.

Los distintos tipos de tecnología militar de países de la OTAN considerados decisivos en el campo de batalla han cambiado de manera radical en esta guerra que ahora cumple cuatro años, hasta el punto de que las armas más codiciadas en su momento han pasado a tener un papel totalmente secundario a medida que cambiaba la realidad de la guerra.

De la mano del analista militar ucraniano Oleksandr Kovalenko, EFE hace un repaso de la evolución del panorama al que aludía recientemente Zelenski.

Bayraktar, el dron turco que inspiró una canción

Una de las ‘armas estrella’ en los primeros días de invasión fueron los drones de fabricación turca Bayraktar, que llegaron a inspirar una canción muy popular en su día en Ucrania.

«Gracias a este dron, se pudo ralentizar a los convoyes rusos cerca de Kiev», recuerda Kovalenko sobre cómo el uso en los tres primeros meses de guerra de esta tecnología ayudó a Ucrania a expulsar a los rusos de los alrededores de la capital.

Los Bayraktar perdieron toda su relevancia inicial por su vulnerabilidad a los sistemas de defensa aérea más sofisticados que pronto desarrollaron los dos bandos, y ahora se utilizan solamente como drones de reconocimiento.

No menos populares fueron los lanzacohetes móviles estadounidenses HIMARS.

«Hasta que las fuerzas rusas encontraron una forma de minimizar sus efectos, con el traslado de los objetivos clave unos 70 u 80 kilómetros más lejos del frente y el desarrollo de contramedidas de guerra electrónica, los HIMARS cumplieron con su misión de forma casi perfecta», recuerda Kovalenko.

El uso de HIMARS -que sigue empleándose con solvencia en la guerra- fue decisivo para inhabilitar el puente de Antónov, en la región del sur de Ucrania de Jersón, una acción que condujo a la retirada rusa de la capital regional homónima en otoño de 2023.

Algo similar ocurrió con los ATACMS, misiles balísticos estadounidenses que Ucrania comenzó a emplear con éxito justo antes de la liberación de Jersón.

Como en los demás casos, los ATACMS son ahora menos efectivos al haber encontrado Rusia formas de contrarrestarlos.

Apagar una hoguera con vasos de agua

Como también ha pasado con otros sistemas, el número limitado en que Ucrania ha recibido misiles ATACMS ha repercutido negativamente en el impacto que han tenido sobre el terreno.

En una entrevista con EFE, el exministro de Defensa de Ucrania, Andrí Zagorodniuk, señaló que el ritmo al que Europa y EE.UU. han enviado sus distintos tipos de armamento a Kiev ha limitado de manera decisiva el potencial ucraniano en la guerra.

«Si uno tiene un cubo de agua y lo utiliza para apagar una hoguera es posible que lo consiga, pero imaginemos que en vez de echar todo el cubo intenta apagarlo con un vaso de agua, otra vaso de agua y así sucesivamente», dijo Zagorodniuk.

A esto mismo se refirió Zelenski en su discurso de Múnich.

«Meses para los HIMARS, meses para los tanques, años para los aviones. Todo ha tardado mucho tiempo», dijo Zelenski sobre uno de los problemas que ha tenido Ucrania en estos cuatro años de guerra.

Incluso cuando Ucrania los ha recibido, muchos sistemas han llegado con limitaciones en el uso que Kiev puede hacer de ellos o sin todo el equipamiento que precisan para funcionar al máximo de sus capacidades.

«Los F-16 no han alcanzado todo su potencial, en buena medida porque no hemos recibido misiles AIM-120C AMRAAM ni AIM-12D AMRAAM ni el avión AWACS (acrónimo en inglés de Alerta Temprana y Control Aerotransportado) que permitiría utilizarlos de forma efectiva», explica Kovalenko.

Patriots y los Javelin de Trump

El armamento más codiciado por Kiev en el momento presente de la guerra son, sin duda, los sistemas antiéreos estadounidenses Patriot y sus misiles, el único armamento, junto a los sistemas SAMP/T, capaz de interceptar los misiles balísticos que Rusia utiliza en una cantidad cada vez mayor.

Buena parte de la actividad diplomática de la administración de Zelenski se centra en movilizar a sus aliados para que encuentren y compren misiles y sistemas adicionales que permitan a Ucrania proteger infraestructuras críticas, como su sistema energético, de los misiles balísticos rusos.

Otro tipo de arma antiaérea que mantiene su protagonismo, aunque por motivos muy distintos, son los lanzamisiles antitanque portátiles Javelin, que tuvieron un papel importante en la defensa de la capital ucraniana en los primeros días de la guerra.

Los Javelin han vuelto a estar de actualidad en el último año gracias al presidente Donald Trump, que no ha perdido oportunidad de recordar que fueron enviados por su primera administración a Ucrania cuando nadie en Occidente suministraba material militar letal a los ucranianos. EFE

mg/smm/ep

(foto)(vídeo)