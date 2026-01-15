Delcy Rodríguez acusa a EEUU de limitar posibilidades de Venezuela de vender su petróleo

1 minuto

Caracas, 15 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó este jueves a Estados Unidos de limitar las posibilidades de su país de exportar los productos de su industria petrolera tras un «bloqueo naval» previo a la captura del mandatario Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por tropas estadounidenses.

En la rendición al Parlamento de la memoria y cuenta del Gobierno en nombre de Maduro, Rodríguez aseguró que hay un plan para este nuevo año, pese al «bloqueo naval» que, aseguró, ha buscado limitar las posibilidades de Venezuela de exportar su crudo en «relaciones libres, comerciales con el mundo». EFE

sc/bam/rcf

(Foto) (Vídeo)