Delcy Rodríguez designa a nuevos ministros de Transporte y Trabajo en Venezuela

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Caracas, 18 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este miércoles a la diputada Jacqueline Faría como nueva ministra de Transporte y al magistrado Carlos Alexis Castillo al frente del Ministerio de Trabajo.

De esta manera, Rodríguez destituye del Ministerio de Transporte a Aníbal Coronado, a quien había nombrado como titular de este despacho en enero pasado, y del Ministerio de Trabajo a Eduardo Piñate, quien fue designado en 2024.

En sus redes sociales, indicó que la designación de Faría es para «fortalecer este sector estratégico para el desarrollo nacional y el bienestar de los venezolanos».

Además, agradeció a Coronado y a Piñate por su labor al frente de los ministerios y anticipó que ambos desempeñarán nuevas responsabilidades, aunque no precisó cuáles.

Por otra parte, la presidenta encargada nombró como nuevo vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios al ingeniero Juan José Ramírez, quien ya ejercía como ministro de Obras Públicas desde 2024, cuando fue nombrado por Nicolás Maduro.

«Confío plenamente en su amplia experiencia, capacidad técnica y compromiso demostrado para avanzar en el fortalecimiento de los servicios públicos y la infraestructura», afirmó la líder chavista en su cuenta de Telegram.

Esta vicepresidencia coordina varios ministerios relacionados con servicios públicos, como Energía Eléctrica, Aguas y Obras Públicas.

Hasta este anuncio, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas era el general Jorge Márquez, quien era ministro de Energía Eléctrica y fue designado hoy como nuevo ministro de Vivienda.

En sustitución de Márquez, la presidenta encargada nombró como ministro de Energía Eléctrica al ingeniero electricista Rolando Alcalá.

La presidenta encargada anunció estos cambios poco después de la destitución del general Vladimir Padrino López, tras más de una década como ministro de Defensa, quien fue sustituido por el general Gustavo González López, actual comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de contrainteligencia militar.

Desde el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada como presidenta encargada, Rodríguez inició un proceso de acercamiento con la Administración de Donald Trump -a quien ha llamado «socio y amigo»- y ha recibido en la capital venezolana a varios altos funcionarios estadounidenses, como los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.

La mandataria encargada ha hecho otros cambios en el gabinete, entre ellos la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario de origen colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en Estados Unidos y era cercano a Nicolás Maduro.EFE

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