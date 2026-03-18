Delcy Rodríguez designa nuevos ministros de Energía Eléctrica y Vivienda en Venezuela

1 minuto

Caracas, 18 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este miércoles al ingeniero Rolando Alcalá como nuevo ministro de Energía Eléctrica en sustitución del general Jorge Márquez, a quien también designó como nuevo ministro de Vivienda, los más recientes cambios ministeriales implementados desde la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Los nombramientos fueron anunciados en la cuenta de Telegram de la mandataria encargada, quien destacó que Alcalá es ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar -una de las principales casas de estudio del país suramericano- y «especialista de proyectos eléctricos».

Márquez, indicó Rodríguez, «tendrá la responsabilidad de continuar impulsando políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda digna». EFE

ls/bam/eav