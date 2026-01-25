Delcy Rodríguez dice que Venezuela debe convertirse en «potencia productora» de petróleo

Caracas, 25 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este domingo que su país debe convertirse en «una verdadera potencia productora» de hidrocarburos y «no tener miedo» a la «agenda energética» con EE.UU., mientras el Parlamento avanza en la reforma de la ley que rige este sector.

«Del país de las mayores reservas petroleras del mundo, de las mayores reservas de gas de este hemisferio, nos toca ahora convertirnos en una verdadera potencia productora de petróleo y de gas», declaró la funcionaria, en un encuentro con trabajadores de la refinería Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui (noreste).

Durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez pidió, como parte de esta transformación, no «tener miedo» a una «agenda energética» con EE.UU. «ni con el resto de los países del mundo».

En ese contexto, destacó la importancia de los contratos de participación productiva (CPP), que prevén la inclusión de inversión privada, al indicar que el primer convenio de este tipo, firmado en abril de 2024, permitió que un campo que producía 23.000 barriles de petróleo al día alcanzara en diciembre de 2025 los 110.000 barriles diarios.

«Lo que queremos justamente es que todos esos modelos exitosos de la ley antibloqueo sean ahora incorporados a la ley orgánica de hidrocarburos para dar mayor expansión a nuestra productividad y para recibir grandes caudales de inversión nacional e internacional», sostuvo.

La ley antibloqueo fue aprobada en octubre de 2020 para eludir las múltiples sanciones económicas impuestas por varios países, e implica, entre otros aspectos, la confidencialidad de las decisiones adoptadas y que el jefe del Gobierno pueda actuar sin la auditoría de las leyes existentes cuando se trate de «medidas de equilibrio» económico.

Más temprano, Rodríguez encabezó una reunión con los viceministros de hidrocarburos y la directiva de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Según el Ministerio de Comunicación e Información, en el encuentro se coordinaron estrategias «dirigidas a consolidar el crecimiento» de la industria petrolera, así como «propiciar el impulso productivo» de este sector.

El sábado, el presidente del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez, lideró, también en Anzoátegui, la primera consulta pública de la reforma de ley orgánica de hidrocarburos, aprobada en primera discusión parlamentaria el pasado jueves.

Se requiere de una segunda discusión para que el proyecto quede definitivamente sancionado como ley. Entre ambos debates se pueden proponer modificaciones a la legislación.

Cumplido este proceso, la ley se remite al presidente del país, quien se encarga de su promulgación, y entra en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

La discusión de estas reformas tiene lugar mientras Caracas y Washington transitan una nueva etapa en su relación bilateral, marcada por el ataque estadounidense y el interés manifiesto del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano, cuya venta ha anticipado que manejará su país. EFE

ls/lb/sbb

