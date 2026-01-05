Delcy Rodríguez jurará como presidenta encargada este lunes ante el Parlamento venezolano

Caracas, 5 ene (EFE).- El jefe del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, anunció, tras su reelección para el periodo 2026-2031, que este mismo lunes juramentará a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenar que asumiera este cargo, ante la captura del gobernante Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en territorio venezolano. EFE

