Delcy Rodríguez recuerda a Chávez como quien enseñó a venezolanos a no rendirse «jamás»

2 minutos

Caracas, 5 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recordó este jueves al mandatario fallecido Hugo Chávez (1999-2013) como quien enseñó a los venezolanos a no rendirse «jamás», cuando se cumplen 13 años de su muerte.

«A 13 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, sentimos su presencia viva en cada lucha y en cada victoria del pueblo. Nos enseñó a amar profundamente a esta tierra, a levantar la frente con dignidad y a no rendirnos jamás», escribió Rodríguez en sus redes sociales.

Por su parte, el hijo del presidente Nicolás Maduro ratificó que «la revolución no es un momento», sino «una construcción permanente de conciencia y amor nacional».

«El llamado del comandante Chávez a la transformación profunda de las estructuras políticas y sociales sigue siendo nuestra hoja de ruta», manifestó el diputado Nicolás Maduro Guerra en X.

Seguidores de Chávez marcharon este jueves para reivindicar que el legado de su líder sigue «más vivo que nunca», pese a que varias de las decisiones que tomó durante su Gobierno han sido modificadas por la mandataria encargada, especialmente en política exterior con Estados Unidos.

Varias «micromarchas» salieron desde cinco puntos en el oeste de Caracas para llegar al Cuartel de la Montaña, donde se encuentra el mausoleo del presidente fallecido.

Este año la conmemoración de la muerte de Chávez está marcada por la incursión, en enero pasado, de fuerzas militares de Estados Unidos que capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, tras atacar Caracas y otras tres regiones cercanas.

Desde entonces, Venezuela ha mantenido acercamientos con Estados Unidos en los ámbitos diplomático, energético y minero, impulsados por Delcy Rodríguez. EFE

