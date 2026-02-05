Delegación del Ejército del Aire y del Espacio visita avión Plus Ultra en museo argentino

3 minutos

Buenos Aires, 5 feb (EFE).- Una delegación del Ejército del Aire y del Espacio visitó este jueves el museo donde es exhibido el hidroavión Plus Ultra, en la localidad de Luján -cercana a Buenos Aires-, en lo que marcó el cierre de la gira suramericana con ocasión del centenario del histórico vuelo transatlántico de ese aparato, que unió a España con Argentina en 1926.

La delegación, que partirá este viernes de regreso a España, fue recibida por el alcalde de la ciudad de Luján, Leonardo Boto, y por la directora del Complejo Museográfico Provincial Udaondo, que alberga el ya centenario avión Dornier Do J Wal.

El avión, según relataron las autoridades locales, es patrimonio del museo desde 1936, tras haber sido donada a Argentina por España después de aquella hazaña y haber sido utilizada durante algunos años como avión de correos por parte de la Armada.

La comitiva castrense española estuvo integrada por el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y el Espacio, teniente general Javier Hernández Antuña; el general de división y jefe del Servicio Histórico y Cultural, Juan Francisco Sanz Díaz; el general de división (retirado) José Luis Figuero Aguilar; el coronel Juan Martínez Ramos; y el agregado de Defensa en Argentina, Paraguay y Uruguay, coronel César Lardiés Gracia.

Junto a ellos, participó también de la visita el embajador español en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, entre otros.

La visita tuvo lugar en el marco de la gira conmemorativa de elementos y efectivos del Ejército del Aire y del Espacio por las ciudades de Río de Janeiro (Brasil), Montevideo (Uruguay) y Buenos Aires con ocasión del centenario de aquel vuelo, el primero de la historia realizado con un único avión en lograr cruzar el Atlántico Sur.

Este miércoles, la reconocida Patrulla ASPA de helicópteros Airbus EC-120 B realizó una exhibición aérea en la ciudad de Buenos Aires ante miles de personas, tras haber deslumbrado el martes a la población local con un sobrevuelo por sitios icónicos de la ciudad como el Obelisco y el Casa Rosada (sede de Gobierno).

Junto a la Patrulla ASPA viajaron 60 personas, entre pilotos, técnicos y autoridades del Ejército del Aire y del Espacio, mientras que los helicópteros fueron transportados en aviones de carga A-400.

La visita de la delegación militar española fue encabezada por el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, general del aire Francisco Braco Carbó.

El Plus Ultra partió el 22 de enero de 1926 de la localidad española de Palos de la Frontera y llegó a la capital argentina el 10 de febrero tras seis escalas: Las Palmas de Gran Canaria; Porto Praia (Cabo Verde); Fernando de Noronha, Recife y Río de Janeiro (Brasil) y Montevideo (Uruguay).

A su llegada, el avión fue recibido por 300.000 personas y la tripulación mantuvo un encuentro con el entonces presidente argentino, Marcelo Torcuato de Alvear (1922-1928). EFE

smo/pd/gad