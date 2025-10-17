Delegaciones de EEUU y China hablarán por primera vez desde «escalada» por tierras raras

3 minutos

Washington, 17 oct (EFE).- El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, confirmó que hablará este viernes con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el primer contacto directo entre delegaciones de ambos países desde Pekín anunciara restricciones a sus tierras raras, algo que Washington consideró una «escalada» en su guerra comercial.

«China llevó a cabo una escalada sustancial sin provocación la semana pasada. No hemos podido contactarlos (desde entonces). (…) El viceprimer ministro, que es mi contraparte, y yo hablaremos esta tarde» aprovechando la visita de homólogos de Economía y Finanzas a las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dijo Bessent durante el encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y de Ucrania, Volodímir Zelenski.

El alto funcionario estadounidense adelantó que «probablemente dentro de una semana» se reunirán en Malasia con una delegación china para preparar la próxima cumbre entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, prevista a fines de octubre en Corea del Sur.

Trump anunció la semana pasada que a partir del 1 de noviembre incrementaría de forma «masiva» los gravámenes que ya pesan sobre China, en represalia a lo que considera una conducta «hostil» de Pekín tras el anuncio de controles a la exportación de tierras raras y requisitos de licencias a cualquier producto que contenga partes de estos materiales.

Esto podría elevar a un 157 % los gravámenes sobre las importaciones chinas.

Esta represalia marca el mayor desencuentro con Pekín desde que ambas potencias acordaran una tregua arancelaria para negociar una rebaja de los aranceles, que Washington elevó a 145 % durante la la guerra comercial impulsada por el presidente estadounidense tras su regreso a la Casa Blanca.

En una entrevista a la cadena Fox News publicada este viernes, Trump reconoció que la nueva amenaza de incremento arancelario del 100 % es «insostenible», pero culpó a Pekín. «Me obligaron a hacerlo. (…) Creo que nos irá bien con China, pero tenemos que tener un trato justo. Tiene que ser justo», agregó.

Durante el encuentro con Zelenski hoy en la Casa Blanca, afirmó que gracias a los aranceles impuestos a sus socios comerciales, EE.UU. se encuentra actualmente «en una posición muy ventajosa» para negociar.

«Si no tuviéramos aranceles, estaríamos en una posición muy débil, estaríamos debilitados. Pero con los aranceles, hemos recaudado cientos de miles de millones de dólares, no solo de China, sino también de otros países. Y China quiere dialogar, y a nosotros nos gusta hablar con China», indicó.

Trump y Xi mantuvieron el pasado 18 de septiembre una conversación telefónica en la que aprobaron un acuerdo preliminar para permitir a TikTok seguir operando en Estados Unidos y acordaron verse a finales de octubre en Corea del Sur durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

A pesar de las diferencias y de declarar que la reunión con su colega chino podría no tener sentido, Trump y miembros de su Administración han confirmado que el encuentro sigue en pie. EFE

ygg/jmr/fpa