Delegada de Jamaica mejora en el hospital cinco días después de su caída en Miss Universo

Bangkok, 24 nov (EFE).- La delegada de Jamaica en el Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, muestra signos de franca mejoría en el hospital, cinco días después de sufrir una caída durante la competición preliminar del certamen, según informó este lunes el presidente del concurso de belleza, Raúl Rocha.

En Instagram, el empresario mexicano publicó un comunicado para «abordar las especulaciones recientes» sobre el estado de salud de Henry, de 29 años, quien cayó desde un metro de altura en un orificio del escenario, al término de su desfile en traje de gala, por lo que fue sacada del lugar en camilla rumbo al hospital.

«Durante los últimos días ha habido momentos difíciles y preocupaciones inesperadas. Sin embargo, gracias a la excelente atención médica brindada, cada problema se resolvió con éxito. Hoy nos complace compartir que el último informe médico confirma que se encuentra en buen estado de salud y próxima a ser dada de alta», dice el escrito.

Rocha, que el miércoles pasado aseguró que la candidata no tenía huesos rotos, subrayó hoy que la organización Miss Universo (MUO, en inglés) «mantiene estricta discreción con respecto a los detalles específicos» del estado de la aspirante, después de que el fin de semana se conociera que estaba bajo cuidados intensivos en Bangkok.

«Estos (detalles) deben comunicarse solo en el momento apropiado y únicamente a discreción de la familia o por la propia candidata», sostuvo.

Según el comunicado, la MUO «ha asumido al cien por ciento todos los gastos relacionados» con este incidente, incluyendo el alojamiento de la familia de la candidata en un hotel cerca del hospital, nuevas reservas de boletos de avión, servicios de transporte y «personal dedicado para acompañar y asistir a la familia durante todo este proceso».

Henry, oftalmóloga de profesión, no participó en la gala final del Miss Universo celebrada el viernes, pues se ha mantenido bajo observación médica desde que sufrió la caída.

Del mismo modo, la representante de Albania, Flavia Harizaj, no participó en la gala final, sin que se conozcan detalles al respecto, lo que dejó el total de competidoras en 118.

El número de participantes se vio reducido por las ausencias de Persia, Alemania y Níger, que notificaron su salida de la competición antes de noviembre por razones ajenas al certamen, y la retirada de Islandia, que abandonó la concentración en Tailandia alegando problemas de salud.

Esta edición del popular certamen de belleza estuvo cargada de polémicas, incluyendo una denuncia de supuesto fraude en la elección de la mexicana Fátima Bosch como ganadora, una acusación que niega Rocha, quien amenazó hoy con emprender acciones legales contra medios de comunicación que han difundido informaciones que considera difamatorias. EFE

