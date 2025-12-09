Demócratas exigirán al Pentágono videos sin editar del polémico ataque en el Caribe

2 minutos

Washington, 9 dic (EFE).- El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró este martes que exigirá al secretario de Guerra, Pete Hegseth, acceso a los videos sin editar del segundo ataque a una supuesta narcolancha en el Caribe el pasado 2 de septiembre en el que remató a dos sobrevivientes de un primer ataque.

«¿Qué demonios está pasando en el Caribe?, ¿hasta donde piensan llegar?», cuestionó Schumer durante una conferencia de prensa en el Capitolio en referencia a las actividades del Pentágono en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela.

El senador dejó claros sus planes de exigir a Hegseth y al secretario de Estado, Marco Rubio, total transparencia respecto a los videos del segundo ataque del 2 de septiembre y el contexto de las ordenes vertidas durante dicho operativo.

El llamado de Schumer a la Administración Trump, llega un día después de que el mandatario dejara en manos de Hegseth la publicación íntegra o no del video del ataque, que ha llevado al centro de la polémica a los altos mandos militares que participaron en la toma de decisiones.

Inicialmente, Trump había asegurado que el video sería compartido íntegramente de manera pública aunque ayer se retractó y dejó en manos del secretario de Guerra la decisión final.

La semana pasada, el Senado interrogó al almirante Frank Bradley, jefe de operaciones especiales durante el ataque del 2 de septiembre, y el militar aseguró que la lancha atacada estaba acompañada por otra embarcación que se dirigía a Surinam.

Los más de 25 ataques a embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico Oriental llevados acabo por el Comando Sur estadounidense desde septiembre ha dejado más de 80 personas asesinadas y elevado la tensión entre Washington y Caracas, que considera que la agresiva campaña antidroga del Gobierno Trump es en realidad un intento encubierto de derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro. EFE

