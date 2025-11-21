Demócratas presentan denuncias contra Trump por amenazar con arrestos

2 minutos

Washington, 21 nov (EFE).- Varios legisladores demócratas del Congreso presentaron este viernes denuncias policiales por publicaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que instaba a arrestar y juzgar a seis legisladores demócratas por haber instado a miembros del Ejército a no acatar «órdenes ilegales».

Los representantes Jason Crow de Colorado, Chrissy Houlahan y Chris Deluzio, ambos de Pensilvania, detallaron que las publicaciones del mandatario, que incluyeron referencias a sedición y a la pena de muerte, constituyen una amenaza directa y envían un mensaje peligroso, de acuerdo a una publicación del medio Político.

Aunque es improbable que las denuncias den lugar a acciones legales, marcan una escalada en las tensiones entre Trump y los demócratas en el Congreso.

Los mensajes de Trump, publicados en su red social Truth Social, calificaban la conducta de los legisladores como «sediciaria del más alto nivel» y exigían que fueran arrestados y juzgados.

En un video grabado frente al Capitolio, los seis congresistas enfatizaban que los miembros de las fuerzas armadas deben «defender la Constitución» y «desobedecer órdenes ilegales», sin especificar a qué órdenes se referían, y alertaban sobre la importancia de respetar la cadena de mando dentro del Ejército.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó el jueves que Trump tenga la intención de ejecutar a los legisladores y condenó el vídeo, señalando que enviar un mensaje que sugiera desobediencia puede ser punible por la ley.

Leavitt defendió la legalidad de todas las órdenes emitidas por el presidente a las fuerzas armadas y recalcó que la integridad del ejército depende de mantener la cadena de mando para evitar caos o incidentes graves. EFE

dte/sbb