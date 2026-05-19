Denuncian agresiones a periodistas durante protestas contra Rodrigo Paz en Bolivia

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La Paz, 19 may (EFE).- Ocho organizaciones de periodistas y corresponsales internacionales de Bolivia denunciaron este martes agresiones contra reporteros y camarógrafos durante las protestas contra el presidente Rodrigo Paz, tras una jornada de disturbios, saqueos y enfrentamientos en La Paz y El Alto.

Los gremios alertaron sobre una «escalada de violencia» y afirmaron que los ataques contra trabajadores de medios buscan imponer una «censura de facto» sobre la cobertura de las movilizaciones que exigen la renuncia del mandatario boliviano.

«Los ataques perpetrados contra ciudadanos, periodistas, camarógrafos, guardias de seguridad, vehículos e instalaciones públicas y privadas, así como el destrozo de bienes de la propiedad urbana y el saqueo de inmuebles y negocios particulares, desbordan los propósitos de una protesta social que pretende ser legitima», señalaron en un pronunciamiento.

Estas acciones también «ponen en grave riesgo vidas humanas, tanto como la institucionalidad democrática», agregaron.

Los gremios denunciaron que las agresiones contra periodistas y camarógrafos «representan acciones que buscan implantar la censura de facto sobre la información noticiosa», por lo que «son doblemente condenables e inadmisibles».

La Asociación de Corresponsales de Prensa Internacional (ACPI) denunció en concreto ataques sufridos en la víspera por dos fotoperiodistas de agencias internacionales, una que recibió una pedrada y otro que «fue perseguido y hostigado» y atacado a patadas por «un grupo de manifestantes cuando regresaba a su oficina, en el centro de La Paz».

Además, la expresidenta de la Asociación de Periodistas de Bolivia Zulema Alanes denunció con base en el testimonio de un camarógrafo de un medio internacional que «hay la consigna entre los manifestantes (…) de marcar con pintura blanca a los periodistas y ordenar que se atente contra sus vidas», algo que sufrió el denunciante el lunes.

La Defensoría del Pueblo tiene registro de 15 casos de agresiones contra periodistas y cuatro contra equipos de prensa durante la cobertura de los conflictos entre el 12 y 18 de mayo.

La Policía Boliviana y el Gobierno de Paz expresaron este martes por separado su solidaridad con los periodistas que sufrieron agresiones durante las movilizaciones de sindicatos de campesinos del altiplano, obreros y organizaciones sociales de El Alto que demandan la renuncia del presidente.

El Ejecutivo aseguró que «los responsables de esas agresiones están siendo plenamente identificados» y «serán puestos ante la justicia». EFE

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