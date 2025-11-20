Denuncian el robo de valiosas monedas de oro en el Museo Romano de Lausana



Ginebra, 20 nov (EFE).- El Museo Romano de Lausana ha sufrido esta semana un robo con violencia en el que dos individuos se llevaron varias decenas de monedas de oro de importante valor arqueológico, denunció este jueves la prensa del país centroeuropeo.

Según relató la agencia helvética ATS a partir de fuentes policiales, dos individuos entraron el martes en el edificio poco antes de su cierre como unos visitantes más, agredieron e inmovilizaron a uno de los guardias, rompieron una vitrina donde se encontraban las monedas y se marcharon con ellas.

Los autores del saqueo siguen en fuga, y tampoco se han recuperado aún las piezas robadas, señaló la Policía municipal de Lausana.

Las autoridades del museo han iniciado por su parte un inventario para comprobar si faltan otros bienes de la institución, antes de calcular el valor exacto de las piezas robadas.

El guardian agredido, de 64 años, se encuentra bien y fue interrogado por los investigadores, indicó la policía.

Las autoridades han puesto en marcha un servicio de apoyo psicológico para todo el personal del museo, que está construido sobre los restos de una antigua villa romana en la antigua Lousonna, muy cerca de la orilla del lago Lemán. EFE

