Denuncian el secuestro de la senadora indígena colombiana Aída Quilcué

Bogotá, 10 feb (EFE).- La senadora indígena colombiana Aída Quilcué, cercana al presidente Gustavo Petro, y miembros de su equipo de seguridad fueron secuestrados este martes en una carretera del convulso departamento del Cauca, del que es oriunda, denunció su equipo de trabajo.

«Informamos a la opinión pública que la Senadora Aída Quilcué y su esquema de seguridad presuntamente han sido secuestrados en el tramo Inzá-Totoro, Cauca. Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la senadora y su esquema de seguridad», expresó el equipo de la dirigente en X.

El presidente Petro, por su parte, detalló que el vehículo en el que se movilizaba Quilcué fue interceptado por desconocidos a las 13:30 hora local (18:30 GMT) en el páramo de Totoró, en el Cauca, zona donde son particularmente fuertes las disidencias de las FARC.

«Es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país», añadió el mandatario en un consejo de ministros en Montería, capital del departamento caribeño de Córdoba, al comentar el secuestro de la senadora de la coalición oficialista Pacto Histórico.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que «toda la Fuerza Pública está en reacción y adelantando la búsqueda» de la senadora, que ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos en la categoría de Defensa a toda una vida en 2021, un año antes de asumir su escaño en el Congreso.

En una reciente entrevista con EFE, Quilcué, que hace parte del pueblo nasa, aseguró que su trayectoria está marcada por una lucha histórica y milenaria por la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos.

Quilcué afirma haber recibido múltiples amenazas a lo largo de su vida, incluyendo mensajes intimidatorios, atentados e incluso el asesinato de su esposo en 2008.

La congresista atribuye estos riesgos a su labor y a la estigmatización de quienes cuestionan modelos políticos y económicos dominantes.

Justamente el 29 de octubre de 2022, Quilcué salió ilesa de un atentado luego de que su vehículo fuera atacado a tiros cuando se movilizaba por una vía rural del Cauca.

Posteriormente, el 20 de mayo de 2023, denunció un nuevo hecho de intimidación cuando hombres armados merodearon e intentaron ingresar a su vivienda también en una zona rural de Popayán, la capital departamental.

En sus palabras, en Colombia «pensar distinto» sigue costando la vida y la ayuda que reciben los líderes sociales de las instituciones a veces «no es suficiente», lo que los obliga a buscar «mecanismos de autoprotección». EFE

