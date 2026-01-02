Denuncian en X el uso de la IA para crear imágenes de mujeres en bikini sin consentimiento

Nueva York, 2 ene (EFE).- Los suscriptores de X Premium están utilizando la inteligencia artificial (IA) de la red social, Grok, para generar imágenes no consensuadas de personas -en su mayoría mujeres- en bikini o ropa interior, una inquietante tendencia que ha llevado a usuarios de todo el mundo a pedir una mayor restricción de la herramienta y la eliminación del contenido generado.

«¿Cómo es posible que esto no sea ilegal?», se pregunta Samantha Smith en un post en el que comparte cómo un usuario ha pedido a Grok que transformara una foto de ella en la que sale con un vestido azul sujetando una bandera del Reino Unido en una realista imagen de ella en un pequeño bikini negro.

Smith explica en sus redes que ha probado a preguntar a Grok si podía editar una foto de su primera comunión para que saliera en un bikini y la IA lo ha hecho.

«Es absolutamente asqueroso», recalca tras compartir la imagen generada con IA.

Otros usuarios han acudido a X para pedir a Elon Musk cambios en esta vanguardista herramienta.

El periodista Sanket Upadhyay, por ejemplo, le ha preguntado a Elon Musk, dueño de la plataforma, si «dirige una aplicación para pervertidos que no muestra ningún respeto ni dignidad hacia las mujeres».

«Eliminen todo el contenido generado donde las fotos de mujeres fueron modificadas para que aparecieran en bikini o vestidos cortos sin su consentimiento. Esto no es innovación de IA, es una violación de la privacidad», escribe Nandani Sotro, otra usuaria de X.

Musk publica una imagen suya en bikini

En medio de la creciente tendencia de Grok a crear imágenes de personas en bikini o poca ropa, Musk ha participado en la polémica con una foto suya en bikini.

Musk le ha pedido a Grok que modificara una imagen de alguien en bikini generada por IA para que se pareciera a él, petición que la herramienta ha ejecutado sin problemas.

«Perfecto», ha escrito Musk en sus redes tras ver el resultado de la IA. EFE

