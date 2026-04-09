Denuncian heridos durante protesta de presos políticos extranjeros en cárcel venezolana

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Caracas, 9 abr (EFE).- Organizaciones opositoras y de derechos humanos de Venezuela alertaron este jueves de heridos por represión con gas lacrimógeno contra una protesta de presos políticos extranjeros en una cárcel, y advirtieron de la presunta muerte de un detenido, una información que, según la ONG CLIPP, las autoridades se niegan a confirmar.

Según un comunicado del CLIPP (Comité por la Libertad de los Presos Políticos), detenidos de origen extranjero en El Rodeo I, cerca de Caracas, iniciaron la noche del miércoles una protesta en el patio del centro penitenciario y, «en represalia, los custodios les retiraron las pocas pertenencias que poseían, las cuales habían sido proporcionadas por los presos políticos venezolanos».

El Rodeo I fue el sitio de reclusión del gendarme argentino Nahuel Gallo, liberado en marzo, quien describió ese recinto como un «lugar de tortura psicológica», así como del francés Julien Février, liberado esta semana tras 15 meses de detención.

El CLIPP también alertó del presunto traslado del preso político Josnars Baduel, hijo de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez y fallecido en prisión en 2021.

El comité exige una investigación inmediata y la intervención urgente de los organismos competentes, además del «acceso humanitario» de la Cruz Roja a la cárcel, en cuyas adyacencias decenas de parientes de estos detenidos se han mantenido por más de 90 días, luego del anuncio del Gobierno el pasado enero sobre liberaciones.

En redes sociales, la activista Andreína Baduel, integrante del CLIPP, aseguró que la situación dentro de la cárcel «persiste» este jueves y que desde una montaña cercana al Rodeo I «se siguen escuchando gritos de auxilio».

«Los propios presos, desde adentro, denuncian a gritos que hay personas gravemente heridas, desmayadas y en estado crítico. (…) Lo que está ocurriendo en El Rodeo I es inaceptable. No es control. Es trato cruel, inhumano y degradante. Exigimos que se aclare de inmediato lo que está sucediendo, que se permita el acceso a información veraz y que se atienda a los heridos», expresó.

La hermana de Josnars Baduel responsabilizó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de «la vida y la integridad de todos los presos políticos que se encuentran» en ese lugar de reclusión.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, exigió prueba de vida y el cese de «las torturas», así como «atención médica inmediata y la libertad de todos».

El partido opositor Primero Justicia (PJ) señaló que presos políticos del Rodeo I «gritan auxilio y denuncian el fallecimiento de un extranjero».

«Una protesta pacífica de reclusos extranjeros fue reprimida. Exigimos que se aclare esta situación, se respeten los derechos humanos y se liberen de forma inmediata, plena e incondicional a TODOS los presos políticos», agregó en X. EFE

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