Denuncian que el Deportivo Pereira colombiano debe dos meses de salario a sus jugadores

Bogotá, 16 ene (EFE).- La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunció que el Deportivo Pereira, que debuta este viernes contra Llaneros en el Torneo Apertura, debe dos meses de salario a sus jugadores.

«El Deportivo Pereira sigue incumpliendo sus obligaciones laborales. Hoy adeuda dos meses de salario y seguridad social a sus futbolistas, vulnerando derechos fundamentales y desconociendo la ley», señaló Acolfutpro en un mensaje publicado en X.

Esto ocurre luego de que en octubre pasado el Ministerio de Trabajo abriera una «investigación sancionatoria» contra el Pereira por desacatar una medida cautelar de esa cartera que le ordenó suspender actividades hasta que pagara las deudas que tenía en esa época con los jugadores y el personal administrativo.

En medio de esa crisis, el venezolano Rafael Dudamel renunció al cargo de entrenador del club, que jugó sus partidos del Torneo Finalización de 2025 con un equipo sub-20.

«Ahora parece rutina, pero no podemos dejar de denunciarlo. La normalización del incumplimiento golpea la dignidad de los futbolistas y deteriora la credibilidad del fútbol profesional colombiano. El fútbol no puede sostenerse sobre la base de la evasión y la indiferencia», agregó este viernes Acolfutpro. EFE

