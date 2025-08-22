Deportan a Colombia a hombre acusado de asesinato que fue identificado en Ecuador

Quito, 22 ago (EFE).- La Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior de Ecuador deportó a Colombia a un hombre acusado de asesinato en su país que fue identificado por la policía en el centro histórico de Quito durante un operativo de control rutinario.

El individuo, identificado como Marco Antonio C.C., tenía una orden de captura vigente en su país de origen por homicidio agravado e intentó presentar la documentación de su hermano cuando los agentes le pidieron que se identificara.

Tras el cruce de información con las autoridades colombianas, se descubrió su identidad real y su situación irregular en el país, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

En el mismo operativo, los agentes identificaron a otro ciudadano colombiano que se encontraba de manera irregular en Ecuador.

Ambos fueron deportados a su país de origen en el puente internacional de Rumichaca, el principal paso fronterizo entre Ecuador y Colombia, ubicado sobre el río Guáitara.

El suceso se produce apenas un mes después de que el Gobierno ecuatoriano anunciara la deportación de 1.000 presos colombianos para mantener «la seguridad interna y el orden público», según detalló la cartera de Estado. EFE

