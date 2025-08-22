The Swiss voice in the world since 1935

Deportan a Colombia a hombre acusado de asesinato que fue identificado en Ecuador

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Quito, 22 ago (EFE).- La Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior de Ecuador deportó a Colombia a un hombre acusado de asesinato en su país que fue identificado por la policía en el centro histórico de Quito durante un operativo de control rutinario.

El individuo, identificado como Marco Antonio C.C., tenía una orden de captura vigente en su país de origen por homicidio agravado e intentó presentar la documentación de su hermano cuando los agentes le pidieron que se identificara.

Tras el cruce de información con las autoridades colombianas, se descubrió su identidad real y su situación irregular en el país, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

En el mismo operativo, los agentes identificaron a otro ciudadano colombiano que se encontraba de manera irregular en Ecuador.

Ambos fueron deportados a su país de origen en el puente internacional de Rumichaca, el principal paso fronterizo entre Ecuador y Colombia, ubicado sobre el río Guáitara.

El suceso se produce apenas un mes después de que el Gobierno ecuatoriano anunciara la deportación de 1.000 presos colombianos para mantener «la seguridad interna y el orden público», según detalló la cartera de Estado. EFE

af/fgg/gad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR