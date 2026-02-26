Desaparece un candidato al Senado colombiano en el departamento caribeño del Cesar

2 minutos

Bogotá, 25 feb (EFE).- El candidato al Senado Andrés Vásquez, del Partido Conservador colombiano, desapareció este miércoles en una carretera del departamento caribeño del Cesar, denunció esa colectividad.

«Rechazamos y condenamos la desaparición de nuestro candidato al Senado Andrés Vásquez, quien de acuerdo con información oficial se encontraba en (el municipio de) Pelaya y desapareció luego de salir a Aguachica para una reunión», expresó el Partido Conservador en X.

Según la información de ese partido, el vehículo y las pertenencias del aspirante, que participará en las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, fueron encontradas por las autoridades, pero no hay señales del candidato.

«Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos», añadieron los conservadores.

A principios de mes, la ONG Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que 171 municipios de Colombia tienen algún nivel de riesgo por la coincidencia de indicios de fraude y violencia en las elecciones legislativas del 8 de marzo y en las presidenciales del 31 de mayo.

Según el estudio, los riesgos «amenazan al 11,02 % del censo electoral», equivalente a más de 4,5 millones de votantes, cálculo que excluye a Bogotá, según el informe ‘Mapas y factores de riesgo electoral’.

De acuerdo con la MOE, los mayores focos de riesgo se concentran en regiones como el Pacífico colombiano, el norte del departamento del Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo, el sur de Bolívar y zonas de la Amazonía, donde persisten dinámicas de violencia armada, control territorial y presiones sobre la participación política, lo que podría afectar el desarrollo normal del proceso electoral. EFE

