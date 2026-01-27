Desazón en China por brote de virus Nipah en India que coincide con viajes por Año Nuevo

Pekín, 27 ene (EFE).- La alerta epidemiológica emitida por la India por un nuevo brote del letal virus Nipah ha causado preocupación en China por la cercanía de las vacaciones de Año Nuevo lunar, un periodo en el que se producen en el país cientos de millones de desplazamientos internos e internacionales.

Considerado como el mayor movimiento anual de personas en el gigante asiático, este período de 40 días conocido como ‘chunyun’, arrancará el 2 de febrero y se prolongará hasta el 13 de marzo, y registró en su edición del año pasado 9.020 millones de viajes internos, sin contar los que tuvieron como destino el extranjero.

La noticia sobre el Nipah fue una de las más comentadas al inicio de la semana en las redes sociales chinas, donde este martes el primer puesto de la lista de tendencias de Weibo -similar a X, vetada en China- lo ocupa el tema ‘La OMS afirma que el virus Nipah podría provocar una pandemia mundial’, con 43,1 millones de visualizaciones.

«No quiero que me encierren otra vez»

Entre los comentarios de los internautas, los más repetidos son los que llaman a reforzar los controles fronterizos o incluso a ir más allá vetando la entrada de viajeros procedentes de la India y evitando también que los ciudadanos chinos se desplacen a ese país.

La inquietud se debe también a que el mes pasado, en el contexto de la mejora de sus relaciones bilaterales en el último año, Pekín y Delhi relajaron mutuamente los requisitos de visados con el fin de promover los viajes entre ambos países, los más poblados el mundo.

A ello se suma el fantasma de la pandemia de covid-19, aún muy presente para los chinos, ya que al estigma de que el gigante asiático fuera el posible origen del virus se suman los tres años de draconiana política de ‘cero covid’ que aplicó Pekín, con fronteras selladas, largos confinamientos y medidas extremas de control interno.

«Ya sufrimos bastante con el covid», resumía hoy un usuario, mientras otra se mostraba «asustada» porque que no quiere «volver a ser encerrada».

Expertos: China está preparada y el riesgo es bajo

Con todo, algunos profesionales médicos han llamado a la calma y aseguran que China tiene la capacidad tecnológica de monitorear el virus con rapidez, aunque consideran que el riesgo de que se produzca un brote en el país es bastante bajo.

Según el experto en enfermedades infecciosas Zhang Wenhong, citado por el portal económico Yicai, China cuenta con un sistema de secuenciación de última generación (NGS), que permite no solo un diagnóstico rápido y rastreo del origen de brotes, sino también el seguimiento de la evolución del virus, la evaluación de los riesgos de salud pública y la orientación de la respuesta sanitaria.

El Nipah figura desde diciembre de 2024 en la lista de enfermedades infecciosas vigiladas por las autoridades sanitarias y la Aduana china.

La viróloga de la Universidad de Wuhan Zhao Haiyan, mientras, recordó en declaraciones al diario South China Morning Post que en China, al contrario que en otros países vecinos de la India, no hay documentado ningún caso de Nipah importado desde que se detectó por primera vez este patógeno en 1998.

Según Xhao, esto no implica que el riesgo sea inexistente pero sí «bajo» en las condiciones actuales debido a factores como que las especies de murciélagos que viven en China son diferentes al murciélago frugívoros, uno de los principales portadores del virus junto con los cerdos.

El brote de la India ha dejado hasta el momento al menos dos casos confirmados y ha obligado a poner bajo vigilancia a cerca de 190 personas por haber mantenido contacto con los infectados.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus Nipah es un patógeno zoonótico que se transmite de animales a humanos, principalmente a través de murciélagos frugívoros o cerdos, así como por alimentos contaminados o directamente entre personas.

La infección provoca desde cuadros asintomáticos hasta enfermedades respiratorias agudas y encefalitis letal, con una tasa de mortalidad estimada entre el 40 % y el 75 %, y para la que no existe actualmente ni tratamiento ni vacuna, según el organismo.

