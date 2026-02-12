Descubierto el secreto del fino sentido del tacto de la trompa del elefante

Redacción Ciencia, 12 feb (EFE).- La trompa de los elefantes es uno de los órganos táctiles más sensibles del reino animal y, pese a su tosca apariencia, manipula objetos con gran precisión. El secreto es los bigotes de los que está recubierta, cuya estructura cambia desde la base a la punta.

Esa propiedad específica amplifica las señales sensoriales, lo que permite al animal sentir su entorno a través de la trompa con una precisión extraordinaria gracias únicamente al diseño del material del que están hechos, según un estudio que publica Science.

Esos bigotes no pueden moverse de forma independiente, pero tienen propiedades materiales inusuales que resaltan el punto de contacto a lo largo de cada uno de ellos, lo que da a los elefantes un sentido del tacto increíble, que compensa su piel gruesa y su mala vista.

Los investigadores encabezados por el Instituto Max Plack (Alemania) descubrieron que los bigotes de los elefantes, al igual que los de los gatos domésticos, tienen bases rígidas que se transforman en puntas blandas similares al caucho.

Mientras animales como los ratones tiene los bigotes rígidos de manera uniforme, en el caso de los elefantes la variación en la rigidez y estructura interna desde la base hasta la punta sugiere que las propiedades del material también desempeñan un papel fundamental en la sensación.

Para la investigación se sometió a diversas pruebas a bigotes desde cinco centímetros de largo hasta una escala de longitud de un nanómetro, que es la milmillonésima parte de un metro, pertenecientes a elefantes asiáticos jóvenes y adultos, para caracterizar su geometría, la porosidad y la rigidez.

Las propiedades materiales de los bigotes cambian gradualmente desde la base hasta la punta, pasando de raíces gruesas, porosas y rígidas a puntas finas, densas y suaves.

Esa transición de rígido a blando, llamada gradiente funcional, amplifica los cambios en la potencia de la señal y ayuda a los elefantes a determinar en qué punto del bigote se produce el contacto, dando una ventaja para la navegación y la manipulación precisa.

Además, su arquitectura porosa reduce la masa del bigote y proporciona resistencia a los impactos, lo que permite a los elefantes comer cientos de kilos de comida cada día sin preocuparse por dañar sus bigotes, que nunca vuelven a crecer.

«¡Es increíble! El gradiente de rigidez proporciona un mapa que permite a los elefantes detectar dónde se produce el contacto a lo largo de cada bigote», destacó el investigador Andrew Schulz, citado por el Instituto Max Planck.

Esta propiedad «les ayuda a saber lo cerca o lo lejos que está su trompa de un objeto… todo ello integrado en la geometría, la porosidad y la rigidez del bigote. Los ingenieros llaman a este fenómeno natural inteligencia incorporada», agregó.

Otro objetivo de parte del equipo es tratar de encontrar aplicaciones a estos conocimientos, para lo que investigan nuevas tecnologías de detección robótica inspiradas en los gradientes funcionales.

Por ejemplo, dijo Schulz, los sensores bioinspirados, que «tienen un gradiente de rigidez artificial similar al de un elefante, podrían proporcionar información precisa con un coste computacional mínimo, simplemente mediante un diseño inteligente de los materiales». EFE

