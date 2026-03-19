Descubren en Paraguay una falsa oficina policial brasileña y detienen a 14 personas

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Asunción, 19 mar (EFE).- Autoridades paraguayas descubrieron este jueves en una vivienda en la localidad de Ciudad del Este, fronteriza con Brasil, una falsa comisaría con distintivos de las policías Civil de Sao Paulo y la Federal de Brasil y detuvieron a 14 personas, entre ellas seis brasileños, cinco taiwaneses y tres paraguayos, informó la Policía Nacional.

El sitio fue descubierto durante una operación en la capital del departamento de Alto Paraná que buscaba desbaratar un supuesto plan de asalto por parte de grupos armados brasileños, explicó el jefe de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional en esa región, el comisario Humberto Galeano, al canal local NPY.

Entre otros, fueron halladas 15 camisetas negras con el logotipo de la Policía Federal de Brasil, una máquina contadora de billetes, 40 celulares, dos computadoras.

Galeano indicó, sin abundar en detalles, que algunos de los detenidos dijeron haber sido contratados para trabajar en un «casino online».

El jefe policial no precisó para qué sería usada la falsa oficina, al señalar que la investigación se encuentra en una etapa incipiente.

A raíz del hallazgo, la Policía paraguaya convocó a representantes del Comando Tripartito de la Triple Frontera, creado en 1996 y que coordina las tareas de seguridad entre las autoridades en la zona limítrofe entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde confluyen las ciudades de Puerto Iguazú, Foz do Iguazú y Ciudad del Este.EFE

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