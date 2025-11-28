Desempleo vuelve a caer en octubre en Chile hasta el 8,4 % e informalidad baja al 26,6 %

Santiago de Chile, 28 nov (EFE).- La tasa de desempleo volvió a caer levemente en octubre en Chile hasta el 8,4 %, mientras que la informalidad descendió hasta el 26,6 %, un 0,9 % menos que en el mismo periodo del año pasado, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas.

La baja en el desempleo fue «producto del alza de las personas ocupadas (1,5 %), mayor a la presentada en la fuerza de trabajo (1,3 %)», indicó el ente.

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 8,8 %, decreciendo 0,5 % interanualmente mientras que en los hombres la tasa de desocupación fue de 8,2 %, creciendo 0,1 % en un año, apuntó el INE.

En contra de lo pronosticado, Chile esquivó la contracción en 2023 y el PIB cerró con un crecimiento del 0,2 %, mientras que en 2024 se expandió un 2,6 %, por encima de lo previsto.

La inflación el año pasado cerró en el 4,5 %, lejos aún de la meta del 3 % establecida por el Banco Central chileno.

El emisor elevó el pasado septiembre su estimación de crecimiento económico del PIB para este año al rango 2,25 % – 2,75 %, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentó su proyección en octubre hasta el 2,6 %. EFE

mmm/jrh