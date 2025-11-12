Desfiles de Belkis Paz o Annie Chajin abren la séptima pasarela latinoamericana de Madrid

4 minutos

María Muñoz Rivera

Madrid, 12 nov (EFE).- La Pasarela Latinoamericana Fashion Week Latam celebra desde este miércoles su séptima edición en Madrid con el lema ‘El legado y la continuidad de la moda’, un tributo a los creadores que han marcado la historia del diseño, y con el desfile de marcas como Belkis Paz o Annie Chajin, con Agatha Ruiz de la Prada y Custo Barcelona como padrinos.

«La plataforma ha crecido en profesionalización, alcance internacional y calidad de propuestas. Contamos con una comunidad creativa más sólida, diversa y estructurada», explica a EFE Alejandro Medrano, director general de la Pasarela Latinoamericana, que aumenta sus firmas participantes a ocho en un formato que crece y se divide en bloques.

Durante tres jornadas, del 12 al 14 de noviembre, el Espacio Monbull de Conde Duque acoge una cita que refuerza el vínculo entre la moda latinoamericana y la española, en una edición que apadrinan voces emblemáticas de la moda como los diseñadores Agatha Ruiz de la Prada y Custo Barcelona.

El programa reúne desde charlas de expertas en moda como la asesora de imagen Sara Duque hasta una exposición fotográfica, además del desfile de ocho diseñadores procedentes de distintos países de América Latina junto a firmas consolidadas en el panorama internacional, entre ellas Custo Barcelona y Ágatha Ruiz de la Prada.

La diseñadora española repite como madrina del evento, reafirmando su apoyo al talento latinoamericano. «Su presencia simboliza la unión entre ambas orillas y la fuerza del color, la artesanía y la diversidad cultural que define a nuestra región», recalca Medrano.

Los vestidos de mangas abullonadas de Belkis Paz, los trajes de dos piezas en originales estampados coloridos de Annie Chajin y las prendas eclécticas de Custo Barcelona han vuelto a convertir los detalles y el color en protagonistas de esta pasarela, que reivindica el uso del color como sello distintivo de la moda latinoamericana.

En la jornada inaugural se presentaron las colecciones de Anielka Monge (Nicaragua), Belkis Paz (Honduras), Annie Chajin (Panamá), Jesús Ramos (Venezuela), Paulina Luna (México) y la histórica firma colombiana Faride, además de Ruiz de la Prada y Custo Barcelona, distinguido con el Premio de Honor por sus 45 años de trayectoria.

Junto a Custo Dalmau, el periodista Jesús María Montes-Fernández, la firma Faride, que celebra 60 años de historia, y Mobility Centro Mercedes-Benz son los galardonados de esta edición, unos reconocimientos que «respaldan el valor del talento latinoamericano en una plataforma que busca proyectarse globalmente», en palabras de Medrano.

La pasarela, que nació en 2019, ha destinado un espacio a reconocer el legado de creadores y profesionales que han contribuido a proyectar, difundir y dar a conocer la moda latinoamericana. «Contar con referentes significa sumar experiencia, sensibilidad creativa y visibilidad internacional», explica Medrano.

También se han organizado una exposición fotográfica del hondureño Cristhian Valenzuela titulada ‘Arkhè Seraph’, que explora la relación entre cuerpo, luz y origen, y una jornada de puertas abiertas en la escuela ACE Education–EIDM, que promueve la formación de las nuevas generaciones de profesionales del sector.

Para Medrano, que también dirige los principales focos de moda en Honduras junto a Fanne Medrano, directora de producción del formato en Latinoamérica, la moda necesita también un punto sólido de ventas para los creadores, y el componente comercial es por tanto un pilar esencial de la pasarela.

En el espacio Mercedes-Benz Mobility Centro se desarrollará una ‘pop up store’ donde el público podrá conocer y adquirir las creaciones de los diseñadores participantes, un espacio destinado al cliente final pero también a favorecer los lazos comerciales con estas firmas.

«Fashion Week Latam se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para el diseño latinoamericano», incide Medrano, quien adelanta que el objetivo para futuras ediciones es «fortalecer la internacionalización y crear puentes con otras ciudades españolas y europeas».

Desde su creación, la Pasarela Latinoamericana ha impulsado el posicionamiento de firmas emergentes en el mercado global, apostando por una moda que combina herencia artesanal y proyección contemporánea. EFE

1011921

mmu/agf

(foto)