Desinformación en las redes, otra arma del Cártel Jalisco Nueva Generación

afp_tickers

4 minutos

Mientras los pistoleros del poderoso narcotraficante mexicano Nemesio «El Mencho» Oseguera quemaban vehículos y bloqueaban caminos en varias regiones de México como respuesta a la muerte de su líder, otros de sus secuaces amplificaban el caos en las redes sociales sembrando desinformación.

La muerte del narco mexicano más buscando de los últimos tiempos, líder del temido Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo militar el domingo desató una ola de violencia criminal en 20 de los 32 estados del país, pero también la difusión de imágenes creadas con inteligencia artificial que se hicieron virales.

El equipo de verificación de la AFP en México analizó una decena de contenidos falsos vinculados a la operación y que se compartieron más de 38.500 veces en diversas redes sociales.

Una de las más difundidas fue una imagen aérea de Puerto Vallarta, paraíso turístico a orillas del Pacífico en el estado de Jalisco, con varios edificios en llamas hecha con inteligencia artificial.

En ese renombrado balneario del oeste del país los secuaces de «El Mencho» quemaron vehículos y vandalizaron negocios, pero los daños no fueron de la magnitud que mostraba la fotografía.

– «Magnificando el caos» –

Detrás de esta movilización digital, varios analistas señalan a cuentas vinculadas con el CJNG de Oseguera.

Alberto Escorcia, periodista especializado en redes sociales, identificó a tres grupos que difundieron información falsa vinculada con la ola de violencia.

«Uno fue el Cártel Jalisco, magnificando el caos», explica a la AFP. También participaron grupos «oportunistas» que aprovechan tendencias con fines políticos a nivel nacional e internacional, añadió.

Varias de estas cuentas «oportunistas» ya han sido identificadas por la AFP como difusoras de desinformación en México y otros países de América Latina.

Escorcia denunció haber recibido amenazas a través de redes sociales luego de difundir un video en el que exhibió la actividad en la plataforma X durante la convulsa jornada.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, aseguró que existen «varias cuentas» en redes sociales señaladas por su ministerio como difusoras de desinformación relacionada con el operativo.

«Hay varias cuentas identificadas, pero sí se va a hacer un trabajo más profundo para saber cuál tiene relación directa con una organización criminal», otras «solo fueron dedicadas a desinformar», afirmó en rueda de prensa.

– Reclutamiento –

Académicos también detectaron manifestaciones de simpatía hacia Oseguera, hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos que ofrecía por él una recompensa de 15 millones de dólares.

«Hubo un volumen visible y sostenido de publicaciones y comentarios con expresiones de añoranza, duelo» e «identificación aspiracional» con el capo, explicó a la AFP Valeria Almaguer, subdirectora del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México.

Este grupo de investigadores encontró en Instagram, TikTok y X entradas con mensajes que lamentaban la muerte de «El Mencho», acompañadas de emoticones asociados al CJNG y narcocorridos, populares canciones que ensalzan a los grupos criminales.

Estos símbolos coinciden con los hallados por el Seminario en una investigación que documentó la existencia de más de 100 cuentas de TikTok dedicadas al reclutamiento criminal y la propaganda delictiva.

«El CJNG lidera el uso de TikTok como canal de reclutamiento y propaganda», publicó en abril de 2025 este grupo de especialistas.

El uso de las redes sociales por parte del CJNG para nutrir sus filas también ha sido identificado por la Secretaría de Seguridad.

En marzo de 2025, luego del hallazgo en Jalisco de un centro de entrenamiento de la mafia criminal, la cartera identificó 39 perfiles dedicados al reclutamiento que TikTok dio de baja a solicitud de la autoridad.

ai/acc/cjc