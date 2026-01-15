Desmantelada en España una red de introducción de cocaína colombiana del cartel de los Balcanes

La policía española anunció el jueves el desmantelamiento de una importante red vinculada al cartel de los Balcanes que transportaba cocaína de Colombia a España, lo que condujo a la detención de 30 personas y a la incautación de 2,5 toneladas de esta droga.

«Desarticuladas tres organizaciones criminales vinculadas con el Balkan Cartel dedicadas a la introducción de grandes alijos de cocaína», anunció la Policía Nacional en un comunicado, aludiendo a esta organización citada habitualmente como uno de los principales actores internacionales del narcotráfico.

Esta redada permitió la detención de un total de 30 personas y la incautación de 2.475 kilogramos de cocaína y de varias armas en 19 registros, precisó.

La investigación, que comenzó a finales de 2024 tras la incautación de 88 kg de cocaína en un vehículo en Andalucía (sur), permitió determinar el papel de cada uno de los tres grupos, que utilizaban en alta mar la técnica del «drop off», consistente en lanzar al mar fardos que luego eran recuperados por embarcaciones más pequeñas.

Desde hace varios años, grupos criminales procedentes de los Balcanes se han especializado en el transporte y la distribución de cocaína en Europa.

En España, considerada una de las principales puertas de entrada de la cocaína sudamericana a Europa, las operaciones antidroga son recurrentes.

Así, el lunes, la policía española había anunciado la mayor incautación de cocaína en alta mar de su historia, casi diez toneladas. Trece personas fueron detenidas en esta operación.

