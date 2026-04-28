Desmantelan en Ecuador laboratorio clandestino de drogas utilizado por disidencia de FARC

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Guayaquil (Ecuador), 28 abr (EFE).- La Policía ecuatoriana desmanteló en una zona cercana a la frontera con Colombia un laboratorio de procesamiento ilícito de drogas que era presuntamente utilizado por el frente Iván Ríos, una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, informó este martes la institución.

El operativo se realizó en la localidad de Limones, perteneciente a la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. En esa zona, las fuerzas de seguridad encontraron una bodega que estaba siendo utilizada como laboratorio por presuntos integrantes de este grupo armado colombiano y en la que había 41 tanques con precursores químicos.

Además, encontraron un arma de fuego y cartuchos que supuestamente eran utilizados para cometer robos, extorsiones y sicariato (asesinatos por encargo) en el municipio de San Lorenzo, también en Esmeraldas, precisó la Policía.

Esmeraldas es una de las provincias clave en la ruta del narcotráfico que están bajo un estado de excepción decretado el pasado 2 de abril por el presidente, Daniel Noboa, y que en mayo entrará en un toque de queda nocturno, para intensificar la lucha contra las bandas criminales nacionales, a las que el mandatario les declaró la «guerra» en 2024.

También ha incluido en esa lista de grupos «terroristas» a varios extranjeros, como los Comandos de la Frontera, el Frente Oliver Sinisterra y las Disidencias Comuneros del Sur de Colombia.

El hallazgo se produjo también en medio de la guerra comercial entre Ecuador y Colombia, iniciada en febrero por Noboa ante una supuesta falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera, y que ha derivado en la imposición de aranceles mutuos a las importaciones, que en el caso de Ecuador escalarán al 100 % a partir del 1 de mayo. EFE

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