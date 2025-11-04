Desmantelan red de estafas en criptomonedas con tentáculos en 5 países, incluida España

2 minutos

París, 4 nov (EFE).- Una red de blanqueo que estafó más de 600 millones de euros mediante plataformas fraudulentas de inversión de criptomonedas fue desmantelada en un operativo conjunto que implicó a cinco países europeos, entre ellos Francia y España, y que ha dejado nueve detenidos, según anunció la fiscal de París este martes.

Nueve personas fueron detenidas simultáneamente en sus domicilios en Chipre, España y Alemania, seis de ellas a petición de jueces de instrucción franceses, quienes emitieron órdenes de detención europeas, según informó la fiscal de París, Laure Beccuau, en un comunicado.

Los autores de la estafa crearon «una docena de plataformas falsas de inversión de criptomonedas» que «parecían legítimas y prometían grandes beneficios», indicaron la fiscal y el organismo de cooperación judicial europeo, Eurojust, en otro comunicado.

Los estafadores «empleaban múltiples métodos para atraer a sus víctimas», muchas de las cuales perdieron los ahorros de toda su vida, como «noticias falsas y falsos testimonios de personas famosas o grandes inversores», explicaron.

La operación, que implicó actuaciones en Francia, España, Alemania, Bélgica y Chipre durante los pasados 28 y 29 de octubre, es el resultado de una investigación iniciada en 2023 a raíz de múltiples denuncias de usuarios afectados por dicha red de blanqueo.

Los registros llevados a cabo durante las detenciones de los sospechosos también conllevaron la recuperación de 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas, 300.000 euros en efectivo y relojes de lujo por valor de más de 100.000 euros.

Varias propiedades de los arrestados están siendo tasadas. EFE

