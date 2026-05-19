Despiden al jefe de Starbucks en Corea del Sur por un anuncio que evocaba una masacre

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El director de Starbucks en Corea del Sur fue despedido tras una campaña publicitaria que evocaba la sangrienta represión de un levantamiento prodemocrático en 1980, durante el cual cientos de personas fueron asesinadas por las fuerzas militares.

La polémica surgió a raíz de una promoción lanzada el lunes por la cadena de cafeterías, que presentaba el 18 de mayo como el «Tank Day» (día del tanque) para publicitar uno de sus vasos reutilizables que lleva ese nombre.

Este título provocó indignación en el país, ya que evocó los vehículos militares utilizados contra los manifestantes en Gwangju justo el mismo día del 46º aniversario del levantamiento.

Son Jung-hyun, director de Starbucks Corea, fue destituido de su cargo debido a esta controversia, confirmó este martes un representante de la empresa a la AFP.

Las manifestaciones de 1980, un momento crucial en la lucha de Corea del Sur por la democracia, involucraron a estudiantes y ciudadanos que se levantaron contra el régimen militar, antes de que el ejército aplastara violentamente el movimiento en diez días.

Las cifras oficiales indican que 165 civiles murieron durante la represión, 65 personas quedaron desaparecidas y otras 376 fallecieron posteriormente a causa de sus heridas, pero el número real de víctimas podría ser mayor.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, quien asistió el lunes a una ceremonia en conmemoración del levantamiento, condenó esta operación de marketing de Starbucks, al considerar que «se burlaba» de las víctimas.

Starbucks Corea presentó una disculpa oficial por los textos «inapropiados» de su anuncio: «Nos inclinamos sinceramente en señal de disculpa ante las almas del 18 de mayo», aseguró la empresa.

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