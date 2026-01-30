Despliegue del Ejército en apoyo a los afectados por el temporal en el norte de Marruecos

Rabat, 30 ene (EFE).- Marruecos ha desplegado a efectivos de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) para apoyar a las poblaciones afectadas por las inundaciones causadas por las intensas lluvias registradas en el norte del país Marruecos, que mantienen cerrado el aeropuerto de Tetuán.

La intervención del Ejército se anunció este viernes durante una reunión del «Comité Nacional de Vigilancia para la Gestión y Seguimiento de Inundaciones», que tuvo lugar en el Ministerio de Interior en Rabat.

La comisión se reunió bajo las instrucciones del rey Mohamed VI, que asume también el cargo de jefe supremo de las FAR, que ordenó el despliegue de medios humanos y logísticos para apoyar a las poblaciones afectadas, según informó el Ministerio de Interior.

Durante la reunión se revisaron las medidas para reforzar las operaciones en curso, intensificar la vigilancia sobre el terreno y coordinar a los distintos actores para contener la crecida de los ríos Loukkos y Sebou y limitar la extensión de las zonas afectadas por las inundaciones.

Las autoridades provinciales de Larache (norte) declararon el jueves el nivel de alerta máxima en la localidad de Alcazarquivir, que vive inundaciones excepcionales ante las intensas lluvias registradas en los últimos días que provocaron además un aumento del caudal del río Loukkos y la preocupación por el riesgo de desbordamiento del embalse de Oued El Makhazine, que superó el 100 % de su capacidad.

La provincia de Larache registró unas lluvias excepcionales que superaron los 600 milímetros acumulados.

En las redes sociales circulan imágenes de barrios de Alcazarquivir anegados por el agua con coches inundados, y ciudadanos evacuados en camiones, vehículos y zodiacs civiles o de diferentes cuerpos de las Fuerzas Auxiliares, la Protección Civil y la Gendarmería Real, entre otros, y varios medios publicaron fotos sobre la instalación de tiendas de campaña para acoger a los afectados en campos deportivos de la zona.

El temporal obligó también ayer al cierre hasta nuevo aviso del aeropuerto de Tetuán, según informó el Ministerio de Transporte marroquí que añadió que se trata de una medida preventiva ante las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas en la zona.

La Dirección General de Meteorología activó el jueves nuevas alertas de nivel rojo y naranja de intensas lluvias, con acumulaciones de hasta 120 milímetros en la norteña provincia de Chauen, Tánger, Taza, Tetuán, Kenitra y Taunat, entre otras, y de ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 85 kilómetros por hora en zonas del norte.EFE

