‘Después’, el drama sobre la maternidad protagonizado por Ludwika Paleta junto a su hijo

3 minutos

Diego Cubillas

Ciudad de México, 3 nov (EFE).- La actriz Ludwika Paleta y su hijo Nicolás Haza protagonizan ‘Después’, un largometraje mexicano dirigido por Sofía Gómez Córdova que enfoca el debate en la maternidad y la lucha de una madre por reconstruir su vida tras la ambigua muerte de su hijo.

El filme reúne por primera vez a madre e hijo en la gran pantalla, en la que “es y será para siempre nuestra película”, explicó este lunes a EFE la actriz polacomexicana, al destacar la “conexión especial” que se generó a partir del rodaje.

La película narra la vida de Carmen (Ludwika Paleta), una madre que trata de rehacer su vida tras la sorpresiva e inquietante muerte de su único hijo Jorge (Nicolás Haza), quien se había convertido en su mejor amigo después de que su padre los abandonara cuando él era un niño, y cuya pérdida la lleva a descubrir aspectos desconocidos de su vida que ponen en duda todo lo que creía saber sobre él.

“Con muchas lecturas” y hecha para que “cada uno decida cómo cerrar la historia”, el largometraje pone en valor la maternidad y los sacrificios que esta conlleva, con la música como un elemento central.

“Lejos de cuestionar tu maternidad, simplemente te vuelcas hacia alguien y dejas tu vida, tus pasiones y tus relaciones de lado, y ese elemento era clave para entender que después (de la pérdida) te quedas sin nada”, señaló Paleta.

De igual manera, la historia muestra, a través del personaje de Jorge, cómo una misma persona puede tener diferentes versiones según quién la cuente, lo cual fue “uno de los objetivos de la película desde su génesis”, explicó Gómez Córdova, directora de ‘Los años azules’ (2017).

“Ese es uno de los muchos sentimientos que viven las personas cercanas a quienes mueren en circunstancias incomprensibles. Simplemente no pueden saber ni darle sentido a piezas que no van a encajar”, lamentó.

La realizadora explicó que la elección de Paleta y Haza no se debió a su parentesco, sino al talento y madurez del joven actor.

“No puedo decir que Nicolás tuviera un papel seguro en la película por ser hijo de Ludwika. Me tenía que caer bien, tenía que intuir que tenía el talento necesario y debía de tener la habilidad y la madurez para manejar el hecho de que iba a trabajar con su mamá, porque eso es completamente un arma de dos filos”, explicó la directora.

Aun así, reconoció, “que todos los elementos que pudieran haber sido obstáculos (…) no estuvieron ahí y al contrario tuvieron la sabiduría, la intuición y la inteligencia para usar las cosas de su relación que sí funcionaran para la película”, lo cual hizo que “fuera muy fácil trabajar con los dos”.

La película se estrenará en los cines el próximo 13 de noviembre. EFE

dcb/jmrg/sbb

(foto)