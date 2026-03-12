Destruyen 12 campamentos de minería ilegal en una reserva natural de Ecuador

2 minutos

Quito, 12 mar (EFE).- Militares ecuatorianos destruyeron 12 campamentos clandestinos de minería ilegal en la zona del parque nacional Podocarpus, una de las áreas naturales más importantes de la nación andina, informó este jueves el Ministerio de Defensa Nacional.

Durante la operación se destruyeron equipos y maquinaria utilizados para la minería ilegal, se decomisaron 150 galones de diésel y se inhabilitaron campamentos, desalojando al personal que se encontraba en la zona, anotó.

La intervención la ejecutaron las Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano en el sector La Danta, dentro del Parque Nacional Podocarpus.

«Las operaciones militares continuarán hasta erradicar estas actividades ilícitas», apuntó el Ministerio en sus redes sociales.

El parque nacional Podocarpus se encuentra ubicado entre las dos estribaciones de la cordillera oriental de los Andes, hasta las cuencas del río Nangaritza, Numbala y Loyola.

Se extiende sobre 146.280 hectáreas que alberga el 85 % la parte de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe y el 15 % se encuentra en la provincia andina de Loja (sur).

Su nombre proviene del Romerillo o Podocarpus, única conífera nativa de Ecuador. La zona se destaca por ser una de las más ricas del mundo en avifauna, registrándose más de 630 especies, que representan el 40 % de las aves que existen en Ecuador, según el Municipio de Zamora.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de ‘conflicto armado interno’ que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas» y a las que vincula, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior. EFE

sm/gpv