Detenida en Alemania una auxiliar sanitaria por el intento de asesinato de tres pacientes

Berlín, 20 ene (EFE).- Una auxiliar sanitaria de 53 años ha sido detenida en Alemania por el presunto intento de asesinato de tres pacientes en estado vegetativo en una residencia de ancianos, según informó este martes la fiscalía.

La acusada trabajaba como auxiliar cualificada en una residencia en el distrito de Main-Taunus, en el sur del país, en concreto en una planta que alberga a pacientes que llevan años en estado vegetativo, incapaces de comunicarse.

De acuerdo con el comunicado de la fiscalía, para la supervivencia de estos pacientes es de importancia crucial que sus constantes vitales sean monitoreadas en todo momento a través de un oxímetro de pulso, que alerta al personal en caso de que la frecuencia cardíaca o la saturación de oxígeno en sangre caigan por debajo de ciertos niveles.

La auxiliar es sospechosa de haber retirado el oxímetro de pulso a tres de los pacientes durante al menos dos de sus turnos de noche, en febrero del año pasado, para que las alertas acústicas y visuales no la molestasen y la obligasen a ocuparse de ellos.

Al hacerlo era consciente de que los pacientes podían morir o encontrarse en peligro de muerte, como ocurrió de hecho con uno de los afectados durante uno de los turnos en cuestión, en los que su saturación de oxígeno cayó a niveles peligrosos.

Las sospechas contra la mujer surgieron cuando la dirección de la residencia realizó una visita inesperada a una de las habitaciones de la planta y descubrió que dos pacientes estaban desconectados del sistema de monitoreo.

De acuerdo con la fiscalía, la vivienda de la acusada fue registrada este martes en busca de pruebas y se le ha prohibido preliminarmente seguir ejerciendo su profesión. EFE

