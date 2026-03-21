Detenida en China tras años de búsqueda presunta intermediaria de red de trata de menores

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Pekín, 21 mar (EFE).- La Policía china detuvo recientemente a una mujer apellidada Xie, considerada la supuesta ‘tía Mei’, figura clave en un célebre caso de secuestro y venta de menores ocurrido a comienzos de la década de 2000.

Según informó la Policía de la ciudad de Cantón, en el sureste del país, la sospechosa fue localizada tras años de investigación y arrestada en fechas recientes.

Las autoridades le atribuyen un papel central como intermediaria encargada de vender a los niños secuestrados.

Los hechos se remontan al periodo entre 2003 y 2005, cuando varios menores fueron sustraídos en zonas de Cantón y la localidad vecina de Huizhou.

Tras la apertura del caso, el Ministerio de Seguridad Pública y las autoridades provinciales lo incluyeron entre los prioritarios y crearon un equipo conjunto de investigación, informó este sábado la cadena estatal CCTV.

En 2016, la Policía detuvo a varios implicados en la red.

Durante el proceso, algunos de los acusados confesaron su participación en los secuestros y señalaron a una mujer apodada ‘tía Mei’ como la persona encargada de canalizar la venta de los menores.

Sin embargo, la identidad de esta mujer permaneció durante años sin esclarecer.

Los principales responsables de la trama, Zhang Weiping y Zhou Rongping, fueron condenados a muerte en 2018 por un tribunal de Cantón y ejecutados en abril de 2023.

Pese a esas condenas, la investigación continuó abierta para dar con la intermediaria.

Según la Policía, los agentes mantuvieron durante años labores de campo, difusión de retratos robot y recopilación de pistas bajo el principio de no cerrar el caso sin esclarecer todos sus extremos.

Entre 2019 y 2024, las autoridades lograron localizar a todos los menores afectados y facilitar su reencuentro con sus familias, en paralelo a la búsqueda de la sospechosa.

El avance decisivo se produjo en 2025, cuando los investigadores identificaron a una mujer cuyos rasgos coincidían con los difundidos previamente.

Tras verificar su identidad, concluyeron que se trataba de la conocida como ‘tía Mei’, un extremo confirmado por la propia sospechosa durante su interrogatorio, según CCTV.

El tráfico de personas es un problema persistente en China agudizado por la antiguamente vigente política de hijo único y por el desequilibrio entre sexos, que ha causado, según el Banco Mundial, que hubiese 42 millones de hombres más que mujeres en 2017, aunque recientemente tecnologías como el análisis de ADN y el reconocimiento facial han ayudado a resolver casos que llevaban años estancados. EFE

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