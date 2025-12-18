Detenida excomandante de Policía de Ecuador en caso de presunta difusión de información

Quito, 18 dic (EFE).- La excomandante general de la Policía de Ecuador Tannya V. fue detenida este jueves en Quito en el marco de una investigación por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida, relacionado con una supuesta filtración de datos confidenciales desde altos mandos policiales, informó la Fiscalía General del Estado.

A través de su cuenta en X, el Ministerio Público explicó que se habían realizado cinco allanamientos en las provincias andina de Pichincha y costera de Manabí, en el marco de una investigación previa relacionada con dicho delito, en los que se incautaron el teléfono y la computadora personal de la detenida.

La investigación se centra en presuntas filtraciones de información ocurridas entre 2021 y 2023.

Además de a la excomandante, los agentes detuvieron al coronel de la Policía de Manabí, José Luis E. Durante el allanamiento de su vivienda, en la ciudad de Manta, una de las ciudades más afectadas por la actividad del crimen organizado, se incautó su teléfono móvil.

El coronel fue uno de los investigadores del caso ‘León de Troya’, una causa que indagaba presuntos nexos de altas esferas con una red de narcotráfico y que fue denunciada en 2022 por el entonces asambleísta y excandidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en agosto de 2023.

Tras estos arrestos, la Fiscalía informó también de la detención en el aeropuerto de Quito de Rodney R., excapitán de la Policía Nacional, destituido del cargo en 2023. EFE

