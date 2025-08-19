The Swiss voice in the world since 1935

Detenidas en Portugal 2 personas sospechosas de haber iniciado incendios en el norte

Lisboa, 19 ago (EFE).- La Policía lusa informó este martes de la detención de dos personas, un hombre y una mujer, por ser sospechosas de haber iniciado varios incendios en el norte de Portugal en un momento en el que el país se encuentra en estado de alerta por altas temperaturas.

La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que uno de los detenidos es un hombre de 29 años que supuestamente habría iniciado dos incendios en el municipio de Moimenta da Beira, en el distrito de Viseu, el 16 y 18 de agosto.

Las llamas consumieron zonas forestales conformadas mayoritariamente por matorrales, castaños, robles y manzanos, y pusieron en peligro algunos edificios urbanos «de valor considerablemente elevado», afirmó el cuerpo policial.

Por otro lado, la PJ detuvo a una mujer de 61 años sospechosa de haber iniciado un incendio rural en el municipio de Vila Real en la mañana de ayer, lunes.

El fuego consumió un área forestal compuesta mayoritariamente por matorrales, pinos y robles, y puso también en riesgo edificios urbanos en las proximidades de «valor considerablemente elevado».

Ambos detenidos serán presentados ante una autoridad judicial para que aplique las medidas cautelares necesarias.

Portugal atraviesa desde hace semanas una ola de calor e incendios que tiene al país en estado de alerta y ha llevado al Ejecutivo luso a activar el mecanismo europeo de protección civil.

Los incendios rurales han provocado hasta la fecha dos muertes, siendo una la de un civil que falleció mientras combatía las llamas el viernes y otra la de un bombero que murió este domingo en un accidente automovilístico en horario laboral.

Según la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa, este martes hay 37 incendios rurales en la región peninsular de Portugal, que están siendo combatidos por 3.567 efectivos, 1.100 vehículos y 22 medios aéreos. EFE

